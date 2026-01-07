ระทึกไฟไหม้!รถกระบะ สองตายายบนด่วนโทลเวย์หวิดย่างสด โชคดีหนีทัน

ระทึกไฟไหม้รถกระบะสองตายายพิการ บนโทลเวย์ช่วงรังสิต ขณะกลับจากโรงพยาบาล โชคดีจอดรถหนีออกมาทัน
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 7 มกราคม 2569 ร.ต.ท.ประทัด โพธิครูประเสริฐ รองสารวัตร สอบสวน สภ.คูคต จังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งมีเหตุไฟไหม้รถยนต์ บนโทลเวย์ด้านรังสิต (มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จึงไปที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยรถน้ำดับเพลิง จากเทศบาลเมืองคูคตจำนวน 1 คัน รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วอีก 1 คัน ร่วมตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ พบกลุ่มควันและแสงเพลิงจำนวนมาก ที่ปกคลุมทั่วท้องฟ้า และบนถนนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ต้องทำการปิดถนนชั่วคราว ประมาณ 20 นาที เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับรถที่วิ่งตามหลังมา โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดม และฉีดเร่งใช้น้ำจำนวน 2 หัวฉีด เพื่อสกัดต้นเพลิงที่กำลังลุงไหม้อย่างรุนแรง โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 10 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ จากการตรวจสอบเบื้องต้น เป็นรถกะบะ ยี่ห้อ อีซูซุ สีฟ้า ทะเบียน ตร-8456 กทม. เป็นรถใช้น้ำมัไม่ติดแก๊ส แต่ถูกไฟไหม้ทั้งหมด โชคดีไม่พบผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
จากการสอบถาม นายเพทรัตน์ บุญมี 53 ปี ผู้ขับขี่รถคันดังกล่าวเล่าว่า ตนเองได้พาญาติที่ป่วยเป็นคนพิการไปหาหมอตามนัด ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต หลังจากทำแพทย์ทำการตรวจเรียบร้อย จึงขับรถพาผู้ป่วยกับบ้านพักย่านดอนเมือง โดยมาจากโรงพยาบาลฯ เพื่อมุ่งหน้าไปทางดอนเมือง ในระหว่างกำลังจะลงทางต่างระดับ ที่ย่านอนุสรณ์สถานฯ รถเกิดเบรกไม่อยู่ ตนจึงชะลอรถเข้าข้างทางด้านซ้าย หลังจากนั้นจึงลงมาดู พบว่าไฟกำลังลุกไหม้ ที่บริเวณด้านฝากระโปรงหน้ารถอย่างหนัก ตนจึงได้นำคนป่วยลงมาจากรถ และพ้นจุดอันตราย จากนั้นจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ 191และ199 เพื่อขอความช่วยเหลือ
ด้าน ร.ต.ท.ประทัด โพธิครูประเสริฐ รองสารวัตร สอบสวน สภ.คูคต จังหวัดปทุมธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พร้อมบันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานรถกู้ภัย เพื่อนำคนป่วยและญาติ ไปสอบสวนที่โรงพัก เพื่อทำการสอบสวนถึงสาเหตุเพลิงไหม้รถในครั้งนี้แล้ว และได้เปิดการจราจรตามปิกติ