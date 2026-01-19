กอ.รมน.รับมอบบังเกอร์–วัสดุเสริมแนวกำบังจากประชาชน เตรียมลำเลียงส่งทหารแนวหน้า จ.สุรินทร์ เสริมความปลอดภัยชายแดนไทย–กัมพูชา

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2569 จากสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งตรวจพบการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในบางพื้นที่ อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้า
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จึงเร่งเสริมมาตรการด้านการป้องกันภัย เพิ่มแนวกำบัง และยกระดับความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ พร้อมเชิญชวนประชาชน ภาคเอกชน และเครือข่ายมวลชน ร่วมสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น
ทั้งนี้จากความร่วมมือและพลังน้ำใจของภาคประชาชนและมวลชนจากหลายพื้นที่ ได้มีการทยอยส่งมอบวัสดุและสิ่งของสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดย บริษัท กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ได้ร่วมมอบบังเกอร์สำเร็จรูปจำนวน 50 อัน พร้อมวัสดุประกอบบังเกอร์ ได้แก่ ท่อคอนกรีต เหล็กโครงสร้าง ตาข่าย อวน น้ำหนักรวมประมาณ 4,000 กิโลกรัม รวมถึงวัสดุพรางต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเสริมความแข็งแรงของที่มั่น และช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามในพื้นที่ปฏิบัติการ
นอกจากนี้ ยังได้มอบผ้าห่มจำนวน 2,000 ผืน และกางเกงขาสั้นจำนวน 400 ตัว เพื่อแจกจ่ายให้แก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณแนวหน้า
การรับมอบวัสดุในครั้งนี้ ดำเนินการผ่าน กอ.รมน. โดยมี พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. (ผอ.สมท.กอ.รมน.) เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมดำเนินการคัดแยกและเตรียมความพร้อมด้านการขนส่งอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถนำวัสดุและอุปกรณ์ไปใช้งานในพื้นที่แนวหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้การสนับสนุน รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) สำหรับยกและขนถ่ายบังเกอร์ในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สำหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก กอ.รมน. ได้ประสานงานร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2 จัดเตรียมขบวนรถลำเลียงเข้ารับมอบวัสดุ ณ พื้นที่บริษัทฯ โดยใช้รถโลว์เบด (Low Bed) จำนวน 8 คัน และรถ FTS จำนวน 2 คัน เพื่อขนย้ายไปยังจังหวัดสุรินทร์ ส่งมอบให้หน่วยทหารแนวหน้าในพื้นที่รับผิดชอบของ กองกำลังสุรนารี ซึ่งมีกำหนดการเดินทางและส่งมอบในวันที่ 19 มกราคม 2569 นี้
กอ.รมน. ระบุว่า การสนับสนุนจากประชาชนในครั้งนี้ ถือเป็นพลังสำคัญจากแนวหลังสู่แนวหน้า ที่ช่วยเสริมทั้งด้านความปลอดภัย ความพร้อม และขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลซึ่งปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์อธิปไตยของชาติ
พร้อมกันนี้ กอ.รมน. ยังคงเปิดรับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ความพร้อม และความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชาอย่