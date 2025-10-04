xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯหนูสั่ง กอ.รมน.ช่วยเหลือประชาชน 24 ชม.ประสบอุทกภัย จากพายุ“บัวลอย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



“นายกฯ” สั่ง “เลขากอ.รมน.” เร่งบูรณาการ กำลังและเครื่องมืออุปกรณ์จากทุกภาคส่วน เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่วิกฤต พร้อมร่วมประสานการปฎิบัติ ยกระดับการเข้าช่วยเหลือตลอด 24 ชม

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2568 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการ สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศในฐานะหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดจากอิทธิพลของพายุ “บัวลอย”ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบลงมายังพื้นที่ตอนกลางของประเทศนั้น

พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ได้มีความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังสูง

จึงได้สั่งการเข้าช่วยเหลือย่างเร่งด่วนที่สุด โดยมอบให้ กอ.รมน.ภาค3 และกอ.รมน.ภาค1 ผ่านไปยังรองผอ.รมน.จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ร่วมประสานงานกับ”ศูนย์ประสานงานร่วม“(Joint Coordination Center) บูรณาการความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังในพื้นที่ที่เผชิญกับภาวะน้ำล้นตลิ่ง และท่วมขังสูง โดยได้ดำเนินการวางฐานเสาไฟฟ้า และติดตั้งแผ่นไม้เพื่อใช้เป็นแนวบังคับทิศทางการไหลของน้ำจากแม่น้ำยมเข้าสู่ลำคลองในพื้นที่เพื่อช่วยระบายและลดแรงดันน้ำริมตลิ่งป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อท่วมล้นเข้าพื้นที่ตอนใน พร้อมเร่งแจกถุงยังชีพ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมประสานงานด้านการอพยพ พร้อมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว

สำหรับการประสานงานร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางได้ดำเนินการวางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมล้นตลิ่ง พร้อมระดมพลังมวลชนในกลุ่มของทสปช.ดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพและน้ำดื่มที่ได้รับมอบจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบาง

เลขาธิการกอ.รมน. กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน.ได้ให้จัดเตรียมแผนรับมือพายุ "แมตโม" สำหรับการปฎิบัติในห้วงต่อไปจะดำเนินการบูรณาการและประสานงานเพื่อเฝ้าระวังพายุที่กำลังจะเคลื่อนตัวใกล้เข้ามา แม้จะไม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง

โดยได้สั่งการให้กอ.รมน. ภาค และกอ.รมน.จังหวัด ให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ อย่างต่อเนื่องและมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจัดเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะประกาศแจ้งเตือนการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา อีกทั้งการประสานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ เตรียมพร้อมศูนย์พักพิง และประสานในการจัดเตรียมสถานที่และสิ่งของจำเป็นสำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราว หากมีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนได้อย่างทันเวลาให้มีการเฝ้าระวังจัดตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์พายุและปริมาณน้ำฝนร่วมกับ ปภ.จังหวัด ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงที

สำหรับแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดให้เตรียมแผนการฟื้นฟูเยียวยา โดยจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหาย ทั้งบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

“กอ.รมน. ขอยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กอ.รมน. 1374 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”พล.ท.ธนาธิป กล่าว





























นายกฯหนูสั่ง กอ.รมน.ช่วยเหลือประชาชน 24 ชม.ประสบอุทกภัย จากพายุ“บัวลอย”
นายกฯหนูสั่ง กอ.รมน.ช่วยเหลือประชาชน 24 ชม.ประสบอุทกภัย จากพายุ“บัวลอย”
นายกฯหนูสั่ง กอ.รมน.ช่วยเหลือประชาชน 24 ชม.ประสบอุทกภัย จากพายุ“บัวลอย”
นายกฯหนูสั่ง กอ.รมน.ช่วยเหลือประชาชน 24 ชม.ประสบอุทกภัย จากพายุ“บัวลอย”
นายกฯหนูสั่ง กอ.รมน.ช่วยเหลือประชาชน 24 ชม.ประสบอุทกภัย จากพายุ“บัวลอย”
+10
กำลังโหลดความคิดเห็น