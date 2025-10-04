นายกฯหนูสั่ง กอ.รมน.ช่วยเหลือประชาชน 24 ชม.ประสบอุทกภัย จากพายุ“บัวลอย”

“นายกฯ” สั่ง “เลขากอ.รมน.” เร่งบูรณาการ กำลังและเครื่องมืออุปกรณ์จากทุกภาคส่วน เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่วิกฤต พร้อมร่วมประสานการปฎิบัติ ยกระดับการเข้าช่วยเหลือตลอด 24 ชม
เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2568 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการ สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศในฐานะหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดจากอิทธิพลของพายุ “บัวลอย”ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบลงมายังพื้นที่ตอนกลางของประเทศนั้น
พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ได้มีความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังสูง
จึงได้สั่งการเข้าช่วยเหลือย่างเร่งด่วนที่สุด โดยมอบให้ กอ.รมน.ภาค3 และกอ.รมน.ภาค1 ผ่านไปยังรองผอ.รมน.จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ร่วมประสานงานกับ”ศูนย์ประสานงานร่วม“(Joint Coordination Center) บูรณาการความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังในพื้นที่ที่เผชิญกับภาวะน้ำล้นตลิ่ง และท่วมขังสูง โดยได้ดำเนินการวางฐานเสาไฟฟ้า และติดตั้งแผ่นไม้เพื่อใช้เป็นแนวบังคับทิศทางการไหลของน้ำจากแม่น้ำยมเข้าสู่ลำคลองในพื้นที่เพื่อช่วยระบายและลดแรงดันน้ำริมตลิ่งป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อท่วมล้นเข้าพื้นที่ตอนใน พร้อมเร่งแจกถุงยังชีพ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมประสานงานด้านการอพยพ พร้อมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
สำหรับการประสานงานร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางได้ดำเนินการวางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมล้นตลิ่ง พร้อมระดมพลังมวลชนในกลุ่มของทสปช.ดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพและน้ำดื่มที่ได้รับมอบจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบาง
เลขาธิการกอ.รมน. กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน.ได้ให้จัดเตรียมแผนรับมือพายุ "แมตโม" สำหรับการปฎิบัติในห้วงต่อไปจะดำเนินการบูรณาการและประสานงานเพื่อเฝ้าระวังพายุที่กำลังจะเคลื่อนตัวใกล้เข้ามา แม้จะไม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง
โดยได้สั่งการให้กอ.รมน. ภาค และกอ.รมน.จังหวัด ให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ อย่างต่อเนื่องและมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจัดเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะประกาศแจ้งเตือนการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา อีกทั้งการประสานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ เตรียมพร้อมศูนย์พักพิง และประสานในการจัดเตรียมสถานที่และสิ่งของจำเป็นสำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราว หากมีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนได้อย่างทันเวลาให้มีการเฝ้าระวังจัดตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์พายุและปริมาณน้ำฝนร่วมกับ ปภ.จังหวัด ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงที
สำหรับแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดให้เตรียมแผนการฟื้นฟูเยียวยา โดยจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหาย ทั้งบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป
“กอ.รมน. ขอยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กอ.รมน. 1374 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”พล.ท.ธนาธิป กล่าว