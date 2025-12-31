กอ.รมน.ส่งบังเกอร์แทนกำลังใจ ส่งความห่วงใยถึงแนวหน้า เสริมแนวกำบัง ปกป้องชีวิตกำลังพลชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อความมั่นคงของชาติ

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2568 พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. (ผอ.สมท.กอ.รมน.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ในห้วงที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) ในพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของกำลังพลและการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แนวหน้า การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุและอุปกรณ์เพื่อเสริมแนวกำบัง การพรางตัว และการป้องกันภัย จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ลดความเสี่ยง และเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ด้วยเหตุนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยผอ.สมท.กอ.รมน. ขอเชิญชวนประชาชน ภาคเอกชน และเครือข่ายมวลชนทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อเสริมความปลอดภัยและปกป้องชีวิตของเจ้าหน้าที่และกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแนวหน้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด
สำหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อใช้ในการป้องกันภัย เสริมแนวกำบัง และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แนวหน้า ได้แก่
1.บังเกอร์สำเร็จรูป หรือ วัสดุประกอบบังเกอร์
2.ท่อคอนกรีต (ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่)
3.เหล็ก H-Beam และ เหล็กโครงสร้าง สำหรับเสริมแนวกำบัง
4.ตาข่าย สำหรับการป้องกันและเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกัน
5.อวน และแห สำหรับการพรางตัวและเสริมแนวป้องกันในพื้นที่
6.วัสดุพราง หรือวัสดุที่เหมาะสมต่อการใช้งานในพื้นที่ปฏิบัติการ
7.สิ่งอุปกรณ์ (สป.) หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ ตามความเหมาะสมของพื้นที่
การรับมอบและการส่งมอบสิ่งของวัสดุหรือสิ่งของทั่วไป สามารถนำมาบริจาคได้ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ส่วนกลาง
วัสดุขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก เช่น บังเกอร์ ท่อคอนกรีต หรือเหล็กโครงสร้าง ขอความร่วมมือส่งมอบโดยตรงในพื้นที่แนวชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีในพื้นที่ปฏิบัติการ
พื้นที่แนวชายแดนไทย–กัมพูชาที่สามารถประสานการส่งมอบสิ่งของได้ที่
1. หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 2 หรือ กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
2. หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบของ กองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว
“ในยามที่กำลังพลแนวหน้ายืนหยัดปกป้องแผ่นดิน แนวหลังคือพลังสำคัญในการหล่อเลี้ยงหัวใจของชาติ
การร่วมบริจาคในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อเสริมความปลอดภัยและรับมือภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดนเท่านั้น หากยังเป็นการส่งกำลังใจ ความห่วงใย และพลังความรักชาติของคนไทยทุกคน ไปถึงผู้เสียสละที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อร่วมกันธำรงไว้ซึ่งความมั่นคง ความสงบสุข และศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างยั่งยืน”พล.ท.ธนาธิป กล่าว
ผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาค สามารถติดต่อประสานรายละเอียดการรับมอบและการส่งมอบสิ่งของได้ที่
สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(สมท.กอ.รมน.) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300โทรศัพท์มือถือ 061-456-5656 โทรศัพท์สำนักงาน
0 2241 2051