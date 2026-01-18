รองเสธ.ทหาร นำคณะนายทหารเข้าเยี่ยมพร้อมเงินบำรุงขวัญให้แก่ทหารผ่านศึกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องในวันกองทัพไทย

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 ม.ค.2569 พล.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยผู้แทนเหล่าทัพจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าเยี่ยมเยียน พร้อมมอบของเยี่ยมและเงินบำรุงขวัญให้แก่ทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จำนวน 73 นาย เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2569
โดยมี พล.ท.เสรี สุคณธมาลัย รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้แทนผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วย แพทย์หญิงจิตติมา ปรีชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้นที่ 2 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมศูนย์กิจกรรมบำบัดและฝึกอาชีพ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก รวมทั้งร่วมพูดคุยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทหารผ่านศึก
การเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของทหารผ่านศึก ในฐานะวีรบุรุษของชาติ และเป็นการแสดงความห่วงใยอย่างต่อเนื่องจากกองทัพและรัฐบาล นอกจากนี้ ยังเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติในความเสียสละของทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไ