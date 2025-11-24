xs
“ปลัดกห.” รับมอบเงินและของรางวัล สนับสนุนร้านสป.กห. จาก บริษัท กาแฟมังกรบิน 2009 จำกัด มอบกาแฟโบราณจำนวน 12,500 แก้ว เป็นเงิน 25,000 บาท ในงานกาชาดประจำปี 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



​เมื่อวันที่ 24 พ.ย.68 ที่กระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดพิธีรับมอบเงินและของรางวัลงานกาชาดประจำปี 2568 โดยมี พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สมาชิกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หัวหน้าขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตลอดจน บริษัท ห้างร้าน และภาคเอกชน อาทิ นายเอนก จิตตขจรเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟมังกรบิน 2009 จำกัด มอบกาแฟโบราณจำนวน 12,500 แก้ว เป็นเงิน 25,0000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท) สนับสนุนร้านของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม



