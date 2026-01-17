กรมประมงจัดสัมมนาผู้เลี้ยงกุ้งท่าทอง ครั้งที่ 4 กู้วิกฤตอุตสาหกรรมกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน

กรมประมงจัดสัมมนาชมรมผู้เลี้ยงกุ้งท่าทอง ครั้งที่ 4 มุ่งบูรณาการความร่วมมือ ผนึกกำลังพันธมิตร กู้วิกฤตอุตสาหกรรมกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน
วันนี้ ( 17 ม.ค.) ที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการชมรมผู้เลี้ยงกุ้งท่าทอง ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งท่าทอง ภายใต้หัวข้อ “ผสานความคิด ช่วยเพื่อนพ้นวิกฤต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” พร้อมเดินหน้านโยบาย Shrimp One, Fisheries Connect for Sustainability บูรณาการความร่วมมือด้านการประมงทุกภาคส่วน เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาและกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทยอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง และผลักดันแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ รวมถึงนโยบาย 3 สร้าง สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างตลาด
นางฐิติพร หลาวประเสริฐ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการผลิตกุ้งสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา สามารถผลิตได้มากกว่า 50,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคเศรษฐกิจและความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายมิติ ทั้งสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของกุ้ง รวมถึงการแข่งขันด้านคุณภาพในตลาดโลก จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเลี้ยงสู่รูปแบบที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
นางฐิติพร กล่าวต่อว่ากรมประมงมีแนวทางนโยบายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทยตลอดห่วงโซ่การผลิต ด้วยการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ ฟาร์มอัจฉริยะ และสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกมาประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยง พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มด้วยระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) การพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้ยาและสารเคมี พัฒนาระบบงานดิจิทัลโดยการจัดทำระบบออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พร้อมผลักดันงานวิจัยสัตว์น้ำพันธุ์ดี รวมถึงให้ความสำคัญกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ ตลอดจนการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคาร์บอนต่ำ เพื่อพัฒนาสินค้ากุ้งไทยให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของกุ้งไทยในตลาดโลกให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า และเป็นการสร้างจุดแข็งให้อุตสาหกรรมกุ้งไทย โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งคาร์บอนต่ำ รวมถึงบูทแสดงสินค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งจากผู้ประกอบการภาคเอกชนอีกมากมาย
อธิบดีกรมประมง กล่าวด้วยว่า งานสัมมนาในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การผลิต ในการบูรณาการความร่วมมือด้านการประมงของทุกภาคส่วน (Shrimp One) สู่ความยั่งยืน โดยกรมประมงพร้อมที่จะผลักดันและชูจุดแข็งของการพัฒนา “การเพาะเลี้ยงกุ้งคาร์บอนต่ำ” เพื่อยกระดับสู่ผู้นำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ทันสมัย สร้างสมดุลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางอาชีพ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง นำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป