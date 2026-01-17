ป.บุกจับหนุ่มยะลาปืนโหด ยิงแสกหน้าโจ๋ 18 ดับกลางถนน ขณะเข้าไปทักทาย

ตำรวจกองปราบบุกรวบโจ๋ยะลาปืนโหด ยิงแสกหน้าหนุ่มวัย 18 ปี ดับกลางถนน ขณะเข้าไปทักทาย เผยชอบพกอาวุธปืนตลอดเวลา
วันนี้ ( 17 ม.ค. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย ผกก. 6 บก.ป. พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญทอง สารวัตร กก.6 บก.ป. จับกุม นายมูฮำหมัดโซฟัต อายุ 20 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดยะลา ที่ จ.189/2568 ลงวันที่ 22 มี.ค. 68 ข้อหา “ร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองฯ และพาอาวุธปืนฯ ” รวมถึงหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาส ที่ 444/2568 ข้อหา “หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ”พร้อมของกลางอาวุธปืนขนาด .38 ยี่ห้อ SARSILMAZ รุ่น SR-38 จำนวน 1 กระบอก และกระสุนปืนขนาดเดียวกันจำนวน 6 นัดได้ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 5 ต.อาช่อง อ.รามัน จ.ยะลา
ทั้งนี้เมื่อเดือน มี.ค.68 ขณะที่นายสุไลมาน อายุ 18 ปีขี่รถจักรยานยนต์มาถึงบริเวณถนนกอตอตือร๊ะ–เจาะลีมัส หมู่ 2 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา ระหว่างนั้นพบนายมูฮำหมัดโซฟัต ผู้ต้องหาซึ่งเป็นคู่อริกันมาก่อน จากนั้นนายสุไลมาน พยายามเข้าไปทักทาย แต่ผู้ต้องหากลับชักอาวุธปืนยิงใส่ใบหน้าของนายสุไลมาน 1 นัด จนเสียชีวิต นอกจากนี้กระสุนได้ถูกแขน นายรอสลี จนได้รับบาดเจ็บขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจุดเกิดเหตุพอดี
ต่อมาพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ นายมูฮำหมัดโซฟัตไว้ ซึ่งเจ้าตัวมีพฤติกรรมพกพาอาวุธปืนติดตัวเป็นประจำ และยังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่อำเภอรามัน กระทั่งเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสและเข้าตรวจสอบจนสามารถจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ จึงควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.รามัน จ.ยะลา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป