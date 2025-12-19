ตะครุบ"บิท ลำปลอก" เอเย่นต์ยานรกเมืองตรัง ยึดปืน-ยาบ้า-ทรัพย์สินนับล้าน

กองปราบบุกรวบ "บิท ลำปลอก" เอเย่นต์ยานรกเมืองตรัง ยึดปืน-ยาบ้า-ทรัพย์สินนับล้านบาท เผยพฤติกรรมสุดกร่างชอบยิงปืนข่มขู่ทวงหนี้ยา
วันนี้ ( 19 ธ.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ท.มนตรี สงคง สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายกิตติโรจน์ หรือ "บิทลำปลอก" อายุ 30 ปี ได้ที่บ้านพักไม่มีเลขที่ ม.6 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 1,088 เม็ด, อาวุธปืนพกสั้น 1 กระบอก, กระสุน ขนาด 9 มม. และ .45 รวมหลายนัด, ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่คาดว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
ทั้งนี้ นายกิตติโรจน์ มีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ จ.ตรัง นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมรุนแรง โดยมักจะใช้อาวุธปืนยิงถล่มบ้านลูกค้าเพื่อทวงเงินค่ายาเสพติด และมักจะนำอาวุธปืนมาซ้อมยิงเล่นทุกค่ำคืน สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในระแวกนั้นเป็นอย่างมาก ต่อมาเจ้าหน้าที่ กก.6 บก.ป. ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นจับกุมได้พร้อมของกลางดังกล่าว
จากการสอบสวน นายกิตติโรจน์ ให้การ รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เบื้องต้นแจ้งข้อหา "จำหน่ายและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมแฟตามีน) เพื่อการค้าและแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านในควน จ.ตรัง ดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป