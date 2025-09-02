ป.จับ "เอ๊ะ ขอนแก่น" เอเย่นต์ค้ากระสุนปืนเถื่อนออนไลน์รายใหญ่

ตำรวจกองปราบบุกรวบ "เอ๊ะ ขอนแก่น" เอเย่นต์ค้ากระสุนปืนเถื่อนออนไลน์รายใหญ่ ส่งขายทั่วประเทศ
วันนี้ (2 ก.ย. ) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ต.ธีรเดช อรุณนพรัตน์ สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายกิตติศักดิ์ หรือ "เอ๊ะ ขอนแก่น" อายุ 51 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 4627/2568 ลง 13 ส.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันมี หรือจำหน่ายซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ”ได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่ง ม.4 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่นพร้อมตรวจยึดของกลาง อุปกรณ์จัดส่งพัสดุ ,ลูกกระสุนปืน สมุดบัญชีธนาคาร โทรศัพท์มือถือ รวม 16 รายการ
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ตำรวจ กก.1 บก.ป. ได้จับกุมผู้ลักลอบค้ากระสุนปืนเถื่อนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์รายหนึ่ง ก่อนผู้ต้องหารายดังกล่าวจะให้การซัดถอดว่า ได้สั่งซื้อต่อมาจาก นายกิตติศักดิ์ ผู้ต้องหารายนี้เพื่อนำมาขายต่ออีกทอดหนึ่ง จึงเร่งสืบสวนพบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงิน รวมไปถึงหลักฐานเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชน โดยในช่วงเวลาเพียงแค่ 1 เดือน นายกิตติศักดิ์ ได้จัดส่งสินค้าผ่านทางพัสดุมากกว่า 60 รายการ จึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ จนนำมาสู่การจับกุมตัวได้พร้อมของกลางดังกล่าว
สอบสวน นายกิตติศักดิ์ ให้การรับสารภาพ ว่า ลักลอบจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเถื่อนผ่านช่องทางออนไลน์จริง ทำมานานกว่า 4 ปี ฐานลูกค้าส่วนใหญ่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป