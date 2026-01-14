สาวขับรถเก๋งเติมแก๊ส ขณะขับกลับบ้านไฟลุกท่วม เจ้าตัววิ่งหนีตาย เกือบถูกย่างสด

ระทึก!หญิงขับรถเก๋งมาเติมแก๊สมาเต็มถัง ขณะจะขับกลับที่พัก เกิดเพลิงลุกไหม้ท่วมคัน เจ้าตัวหนีรอดหวุดหวิด
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 14 ม.ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปลายบาง รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์เก๋ง ติดแก๊ส เสียหายวอดเกือบทั้งคัน เหตุเกิดบริเวณ หน้าปั๊มคาลเท็กซ์ ฝั่ง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยรถอุปกรณ์จากเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง และรถน้ำจากเทศบาลเมืองปลายบาง รีบรุดไปอำนวยการดับเพลิง
ที่เกิดเหตุพบเป็นถนน 3 เลน บริเวณทางออกหน้าปั๊มน้ำมันดังกล่าว พบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแอคคอร์ด สีเทา หมายเลขทะเบียน กม 4860 สุพรรณบุรี เกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณหน้ารถได้รับความเสียหายวอดเกือบทั้งคัน เจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดสารเคมี และระดมฉีดน้ำ เพื่อควบคุมเพลิง ใช้เวลากว่า 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เบื้องต้นไม่พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
จากการสอบถามผู้ขับขี่รถยนต์เก๋งคันดังกล่าว ทราบชื่อคือนางพรสุข เจียมจิรางกูร (ผู้ขับขี่และผู้ครอบครองรถ) ให้ข้อมูลว่าตนเองนั้นได้ขับรถไปเติมแก๊สมาจนเต็มถัง จู่ๆก็เกิดเพลิงลุกไหม้ จึงจอดรถและรีบหนีออกมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป