อดีตเมียร่ำไห้! ร้อง ผบ.ตร. แฉ "พ.ต.ท." พ่อยูบเบอร์ดัง ใช้ปืนข่มขู่ บังคับทำแท้ง ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูลูก

ภรรยาอดีตตำรวจยศ “พ.ต.ท.” พ่อยูทูบเบอร์ดัง ร้อง ผบ.ตร. ขอความเป็นธรรม แฉพฤติกรรมฉาวทั้งนอกใจ ใช้ปืนข่มขู่ ปฏิเสธบุตร บังคับทำแท้ง และไม่ส่งเสียเลี้ยงดู จนฝ่ายหญิงสูญเสียสิทธิพลเมืองเดนมาร์ก ชี้ ไม่เหมาะเป็นผู้พิทักษ์กฎหมาย เรียกร้องลงโทษวินัยร้ายแรงให้ออกจากราชการตำรวจ
วันนี้ (13 ม.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) น.ส.ชลิดา พะละมาตย์ หรือ ต้นอ้อ ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง ได้พาน.ส.สกุลณา หรือ ยุ้ย ยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้ลงโทษทางวินัยร้ายแรงต่อการกระทำของนายตำรวจยศ “พ.ต.ท.” ตำแหน่งสารวัตรปราบปราม สังกัดตำรวจภูธรภาค 6
น.ส.สกุลณา เล่าทั้งน้ำตา ว่า เดิมที่ตนเป็นพลเมืองอยู่ที่ประเทศเดนมาร์ก และมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทย และประเทศเดนมาร์กอยู่ประจำ กระทั่งเมื่อช่วงประมาณปี 2562 ได้รู้จักกับนายตำรวจยศ “พ.ต.ท.” ตำแหน่งสารวัตรปราบปราม สังกัดตำรวจภูธรภาค 6 โดยตนจะเดินทางไป-กลับจังหวัดพิษณุโลก และประเทศเดนมาร์กอยู่เป็นประจำ และในทุกครั้งที่เดินทางมายังจ.พิษณุโลก นายตำรวจคนนี้ก็จะมาเข้าหาพูดคุยมาตามจีบอยู่เป็นประจำ จนกระทั่งเมื่อช่วงประมาณปี 2563 นายตำรวจได้มีการพูดคุยกับตน โดยแสดงตัวว่าเป็นคนดีรักครอบครัว อีกทั้งนายตำรวจยังมีการอวดลูกของตัวเองว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดัง และมีความภาคภูมิใจในตัวลูกตัวเองเป็นอย่างมาก ซึ่ง ณ ตอนนั้น ยอมรับว่าตนก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวลูกของนายตำรวจ ด้วย และเริ่มเปิดใจให้มากขึ้น
ทั้งนี้เมื่อช่วงประมาณปี 2564 นายตำรวจได้มาเล่าให้ฟังว่าภรรยาถูกรถสิบล้อทับเสียชีวิต พร้อมกับนั่งร้องไห้ต่อหน้าตน ตอนนั้นรู้สึกสงสารนายตำรวจเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นนายตำรวจก็พยามเข้ามาพูดคุยและตามจีบเรื่อยๆ จนทำให้ตนเริ่มรู้สึกใจอ่อน ประกอบกับระยะเวลาที่นายตำรวจตามจีบนั้น เห็นว่าเป็นคนดี รักครอบครัว น่าจะดูแลตนได้ จึงตัดสินใจยอมคบหาเป็นแฟน ก่อนจะตัดสินใจตกลงแต่งงานกันที่จังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 7 ส.ค.2565 ซึ่งในวันแต่งงานก็มีนายตำรวจผู้ใหญ่มาร่วมงานกันหลายคน และในขณะที่อยู่กินกัน ตนไม่เคยถูกใครมาต่อว่าแสดงความเป็นภรรยาของนายตำรวจ หรือถูกฟ้องเรื่องชู้แต่อย่างใด
ต่อมาตนก็ได้ตั้งท้องกับนายตำรวจ และด้วยความที่ตนเป็นพลเมืองของประเทศเดนมาร์ก จึงมีความตัดสินใจจะนำบุตรไปคลอดที่ประเทศเดนมาร์ก เนื่องจากประเทศเดนมาร์กมีสวัสดิการต่างๆเกี่ยวกับบุตร แต่นายตำรวจอยากให้บุตรได้สวัสดิการของพ่อที่เป็นข้าราชการตำรวจ จึงไม่ยอมให้ไปคลอดลูกที่ประเทศเดนมาร์ก
หลังจากนั้นวันที่ 8 มี.ค.2566 ตนและนายตำรวจก็ตัดสินใจไปจดทะเบียนสมรสกันที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยการจดทะเบียนสมรสนั้น ตนไม่ได้ดำเนินการใดๆ มีเพียงนายตำรวจ เป็นคนดำเนินการให้ และหาพยานมาเซ็นรับรองให้ทั้งสิ้น จนกระทั่งวันที่ 7 เม.ย.2566 ตนได้คลอดบุตรสาว และมีความคาดหวังว่านายตำรวจจะดูแลดี รักครอบครัวเสมอต้นเสมอปลายเหมือนตอนจีบกันใหม่ๆ แต่หลังจากที่คลอดบุตร นายตำรวจก็ได้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่สนใจดูแลลูก และมีพฤติกรรมรุนแรงถึงขั้นใช้ปืนจ่อหัวเวลาที่มีเรื่องทะเลาะกับตน หลังจากนั้นก็เริ่มมีบุคคลอื่นพูดถึงว่า นายตำรวจมีผู้หญิงคนอื่น เริ่มนอกใจ มีการโกหกในหลายๆเรื่อง แต่ไม่ได้สนใจ เพราะต้องเลี้ยงดูลูกคนเดียวตลอดเวลา
จนกระทั่งเมื่อช่วงปลายเดือนเม.ย.2568 มีคนพบเห็นนายตำรวจอยู่ผู้หญิงคนอื่น พร้อมกับมีการได้ส่งคลิปวีดีโอมาให้ตนดู และถามกับตนว่า “เลิกกันแล้วหรอ เห็นอยู่กับผู้หญิงคนอื่น” ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เริ่มมีความไม่สบายใจ และเริ่มคิดมาก จึงไปสืบดูว่าผู้หญิงดังกล่าวที่เข้ามายุ่งกับนายตำรวจเป็นใคร ก่อนจะมีคนรู้จักเริ่มส่งข้อมูลแอพพลิเคชั่น Facebook ของผู้หญิงคนดังกล่าวมาให้ หลังจากนั้นช่วงเดือน พ.ค. ผู้หญิงคนดังกล่าวได้มีการอัพ stories แอพพลิเคชั่น Facebook ซึ่งใน stories นั้นมีการถ่ายรูปหน้าผู้หญิงพิงอยู่ติดกับเสื้อนายตำรวจ ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงทำให้ตนรู้สึกขาดความเชื่อใจ และความไม่มั่นใจกับผู้ชายคนนี้
จากนั้นตนก็พยามหาข้อมูลของผู้หญิงคนดังกล่าวเรื่อยๆ จนรู้ว่าผู้หญิงที่มาเกี่ยวข้องกับนายตำรวจขับรถมัสแตงสีแดง จึงเริ่มมีความสงสัย เนื่องจากรถคันดังกล่าวได้ขับผ่านหน้าบ้านตนเป็นประจำ จึงทำให้คาดการณ์ว่ารถคันดังกล่าวต้องขับมาส่งนายตำรวจแน่ๆ แต่ก็ยังไม่สามารถจับได้ต่อหน้าต่อตา อยู่มาวันหนึ่งตนสังเกตเห็นว่า stories Facebook ของหญิงคนดังกล่าวได้มีการอัพโลเคชั่น ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นร้านอาหารที่สามีของตนมักชอบไปนั่งกิน ตนจึงตัดสินใจตามไปที่ร้านอาหารดังกล่าว และเห็นว่าสามีของตนกำลังนั่งรับประทานอาหารกับผู้หญิงคนดังกล่าวจริง ด้วยท่าทีที่มีความสนิทสนมเกินกว่าเพื่อน ซึ่งเหตุการณ์ขณะนั้น ยอมรับว่ารู้สึกโมโหเป็นอย่างมาก และได้เดินเข้าไปหาสามีพร้อมกับลูกน้อย ก่อนที่จะมีปากเสียงกัน และมีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้น แต่นายตำรวจกลับเลือกที่จะปกป้องผู้หญิงคนดังกล่าว แทนที่จะปกป้องตนกับลูก ตนจึงตัดสินใจขอหย่ากับนายตำรวจ
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2568 เป็นการนัดหย่ากันครั้งแรก และได้มีการทำบันทึกข้อตกลง
แต่นายตำรวจไม่ยอมหย่า จากนั้นเมื่อวันที่ 20 พ.ค.2568 มีการนัดหย่ากันครั้งที่ 2 นายตำรวจก็ไม่ยอมที่จะหย่าเช่นเดิม จนกระทั่งวันที่ 16 มิ.ย.2568 มีการนัดหย่าครั้งที่ 3 โดยครั้งนี้นายตำรวจยอมที่จะหย่ากับตน โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงหลังการหย่า ซึ่งอำนาจปกครองลูกให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้ดูแลฝ่ายเดียว และยกทรัพย์สิน ซึ่งเป็นรถเบนซ์ ให้ฝ่ายหญิง นอกจากนี้ฝ่ายชายจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ 45,000 บาท ซึ่งต้องจ่ายทุกวันที่ 2 ของเดือน จนกว่าบุตรจะจบปริญาตรี ค่าใช้จ่ายๆ อื่นเกี่ยวกับสุขภาพของบุตร ฝ่ายชายจะเป็นผู้จ่าย จนวันที่ 4 ก.ค.2568 ตนเริ่มมีอาการผิดปกติของร่างกาย จึงไปตรวจร่างกาย ปรากฏว่าตนได้ตั้งท้อง 9 สัปดาห์ (ประมาณ 2 เดือน) ซึ่งเป็นระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างมีทะเบียนสมรส โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาตนยืนยันว่ามีความสัมพันธ์กับนายตำรวจเพียงแค่คนเดียว จึงตัดสินใจทักข้อความไปหานายตำรวจเพื่อบอกว่าตั้งท้อง และจะดำเนินการอย่างไรต่อไป แต่กลับถูกปฏิเสธและให้เหตุผลว่าเลี้ยงไม่ไหว ไม่สามารถดูแลได้ จึงให้ตนไปทำแท้งแบบถูกกฎหมาย พร้อมกับมีการส่งโลเคชั่นสถานที่ทำแท้งมาให้ตน แต่ตนไม่กล้าที่จะดำเนินการทำแท้ง เพราะเป็นห่วงชีวิต และเสียความรู้สึกลูกทั้งคนไม่มีใครรับผิดชอบเลย
เมื่อช่วงกลางเดือน ก.ค.2568 ตนได้เดินทางกลับประเทศเดนมาร์ก โดยตั้งใจว่าจะคลอดบุตรลูกคน 2 ที่ประเทศเดนมาร์ก แต่เริ่มมีอาการผิดปกติทางร่างกาย จนวันที่ 14 ก.ค.2568 ตนตัดสินใจไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลประเทศเดนมาร์ก และพบว่าติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยหมอที่โรงพยาบาลประเทศเดนมาร์กได้ให้ยาที่เกี่ยวกับการรักษาโรคดังกล่าวมาให้ ซึ่งยานี้หมอแจ้งว่าจะมีมีผลกระทบต่อลูกในท้อง แต่ถ้าหากไม่ทานยาอาการก็จะแย่ลงเรื่อยๆ และอันตรายต่อลูกในท้องเช่นเดียวกัน จึงทำให้ตนจำเป็นต้องรักษาอาการดังกล่าว และกินยารักษาเรื่อยมา ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทย จนวันที่ 22 ส.ค.2568 ตนมีอาการตกเลือด จึงตัดสินใจไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวรปรากฎว่าได้เกิดอาการภาวะแท้งลูก สาเหตุมาจากยาดังกล่าวที่ใช้ ทั้งนี้ยอมรับว่า ระยะหลังๆนายตำรวจเริ่มไม่ได้มีการส่งเงินมาเลี้ยงดูบุตรคนแรกแต่อย่างใด โดยก่อนหน้านี้นายตำรวจได้มีการทำสัญญาตกลงกับตนว่าจะจ่ายเงินให้จำนวน 2 ล้านบาท เป็นค่าเลี้ยงดูบุตร แต่ตนกลับได้เงินมาเพียง 500,000 บาท หลังจากนั้นก็ไม่มีการจ่ายเงินใดๆ เพิ่มเติมอีก
หลังจากนั้นวันที่ 5 ม.ค.2569 ตนได้นำรถเบนซ์ไปซ่อม เนื่องจากรถมีปัญหาและได้ถูกนายตำรวจขโมยรถยนต์คันดังกล่าวไป โดยได้มีการแจ้งความเอาไว้ สุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนดังกล่าวว่าไม่เหมาะสมและควรออกจากราชการตำรวจ
ด้านน.ส.ชลิดา กล่าวว่า สำหรับพฤติกรรมของผู้ชายที่ชอบหลอกผู้หญิงมาแล้ว 5 คน โดยแต่ละคน เป็นเหยื่อไม่ได้รับรู้มาก่อน เพราะผู้ชายเป็นคนเดียว ที่ปั่นหัวให้เหยื่อทะเลาะกันเอง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับข้าราชการตำรวจที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย มีทั้งการเอาชื่อลูกชายที่เป็นยูทูบเปอร์ชื่อดังมีผู้ติดตามมากกว่า 10 ล้านคน มากล่าวอ้างให้ดูน่าเชื่อถือ อีกทั้งทำให้ผู้หญิงเสียสิทธิการเป็นพลเมืองที่ประเทศเดนมาร์ก เพราะต้องตัดสินใจมาสร้างครอบครัวกับคนที่หวังจะพึ่งพาให้เป็นหัวหน้าครอบครัว