รวบหนุ่มแดนน้ำหอมหนีหมายจับสากล คดีค้ายาเสพคิดข้ามทวีป กบดานพัทยา

ตม.จับหนุ่มชาวฝรั่งเศสตามหมายแดงตำรวจสากล คดีค้ายาเสพติดข้ามทวีป หนีมากบดานพัทยา
วันนี้ (12 ม.ค.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ได้สั่งการให้กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 (บก.ตม.3) เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลเฝ้าระวังที่แฝงตัวเข้ามาในรูปแบบนักท่องเที่ยว โดยชุดสืบสวน บก.ตม.3 ได้ทำการเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวนายโบนส์ อายุ 32 ปี สัญชาติฝรั่งเศส ผู้ต้องหาตามหมายแดงตำรวจสากล (INTERPOL Red Notice)
ในฐานความผิดฉกรรจ์ ได้แก่ การนำเข้า-ส่งออกยาเสพติด และการมีส่วนร่วมในสมาคมอาชญากรเพื่อเตรียมการกระทำความผิดที่มีโทษจำคุกสูงถึง 10 ปี โดยทางการฝรั่งเศสระบุว่าเป็นบุคคลอันตรายในเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่เคลื่อนไหวในกรุงปารีสและพื้นที่ใกล้เคียง โดยล่าสุดตำรวจสากลตรวจพบว่า คนร้ายรายนี้เป็นตัวกลางในการขายยาเสพติดระหว่างยุโรปและอเมริกา
จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2568 ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเดินทางไปยังพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อซ่อนตัว ระหว่างรอหนีไปยังประเทศที่ 3 จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ได้ใช้ความพยายามแกะรอย จนพบความเคลื่อนไหวล่าสุด บริเวณชานเมืองพัทยา จึงได้เข้าทำการตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง
เบื้องต้น บก.ตม.3 ได้ดำเนินการ เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เนื่องจากมีพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมและเข้าลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พร้อมควบคุมตัวส่งกักตัวที่สถานกักตัวคนต่างด้าว เพื่อประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ดำเนินการผลักดันส่งกลับไปรับโทษตามกฎหมายที่ประเทศฝรั่งเศสต่อไป