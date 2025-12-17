รวบคาสนามบิน หนุ่มจีนตัวการแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ ตุ๋นเหยื่อลงทุนเสียหายกว่าพันล้าน

ตม.บุกจับกุมหนุ่มชาวจีนตัวการแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติคาสนามบิน หลอกเพื่อนร่วมชาติกว่า 500 ราย ลงทุนเสียหายกว่า 1 พันล้านบาท
วันนี้ (17 ธ.ค.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบช.ศ. ปฏิบัติราชการ สตม. และ พล.ต.ต.คธาธร คำเที่ยง ผบก.ตม.2 ที่กำชับให้ยกระดับการคัดกรองบุคคลเข้า–ออกประเทศอย่างเข้มข้น เพื่อรับมือภัยอาชญากรรมข้ามชาติและภัยความมั่นคงในทุกรูปแบบ
โดยเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 17.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นำโดย พ.ต.อ.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผบก.ตม.2 พ.ต.อ.รัฐพงศ์ แก้วยอด ผกก.สส.ปป.บก.ตม.2 และชุดปฏิบัติการของ พ.ต.ต.ดิษฐภัท เรืองหัตถาการ สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.2 ร่วมกันจับกุมนายหวง (Mr. HUANG) สัญชาติจีน อายุ 44 ปี ผู้ต้องหาหมายแดง ตัวการแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ หลอกลงทุนเหยื่อชาวจีนกว่า 500 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 200 ล้านหยวน หรือกว่า 1,000 ล้านบาท ขณะกำลังเดินทางออกนอกประเทศ โดยพบว่าแสดงตนด้วยหนังสือเดินทางเม็กซิโกปลอม ใช้ชื่อว่า Mr. GOL จากการตรวจค้น พบหนังสือเดินทางจีนฉบับจริงซุกซ่อนอยู่ในความครอบครอง
ทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่านายหวง ถือวีซ่า Thailand Privilege Card ซึ่งยังไม่หมดอายุและสามารถพำนักในประเทศไทยได้อีกหลายปี แต่กลับเลือกใช้หนังสือเดินทางปลอม ทั้งที่การกระทำดังกล่าวทำให้สิทธิการพำนักลดลง ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติ เมื่อตรวจสอบฐานข้อมูล พบว่าชื่อในหนังสือเดินทางจีนของนายหวง มีหมายแดง (Red Notice) ขององค์การตำรวจสากล (INTERPOL) จึงประสานตำรวจประจำสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ก่อนยืนยันชัดเจนว่านายหวง คือผู้ต้องหาตัวการสำคัญของเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ทางการจีนต้องการตัว
พ.ต.อ.พงศ์ธร กล่าวว่า จากการสืบสวนพบว่า นายหวง หลบหนีออกจากประเทศจีนตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 ผ่านช่องทางธรรมชาติในมณฑลยูนนาน เข้าสู่ประเทศเมียนมา ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2565-2567 ได้ร่วมกับเครือข่ายอาชญากรตั้งฐานปฏิบัติการแก๊งสแกมเมอร์ในพื้นที่ New Taichang Park บริเวณพื้นที่ Kyaukhat เมืองเมียวดี ฝั่งตรงข้ามบ้านห้วยแล้ง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยพฤติการณ์ของแก๊งดังกล่าว คือการสร้างแพลตฟอร์มลงทุนเงินตราปลอม ใช้โซเชียลมีเดียล่อลวงเหยื่อ โดยสวมบท “นักธุรกิจโสด ฐานะดี” สร้างความไว้ใจ ให้ผลตอบแทนสูงในช่วงแรก ก่อนปิดระบบ–เชิดเงิน–ตัดการติดต่อ ทำให้เหยื่อชาวจีนกว่า 500 รายสูญเงินจำนวนมหาศาล
เบื้องต้น ตม.สนามบิน ได้แจ้งข้อกล่าวหา ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม พร้อมนำตัวผู้ต้องหาและของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน บก.ตม.3 ดำเนินคดีตามกฎหมายไทย ก่อนประสานความร่วมมือกับทางการจีน เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศต่อไป
ด้าน พล.ต.ต.คธาธร กล่าวว่า ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสนามบินมีบทบาทสำคัญในฐานะด่านหน้าแห่งความมั่นคงของประเทศ โดยปัจจุบันได้เพิ่มมาตรการคัดกรองบุคคลอย่างรอบด้าน ครอบคลุมตั้งแต่ภัยสแกมเมอร์ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ไปจนถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ฐานข้อมูลสากล และความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานด้านความมั่นคง ให้มีมาตรฐานทัดเทียมหน่วยงานความมั่นคงระดับนานาชาติ และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักเดินทางทั่วโลก