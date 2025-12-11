ตม.พร้อมรับคนไทยกลับจากกัมพูชา หลังเกิดเหตุปะทะแนวชายแดน กำชับคัดกรองเข้มงวด-ปลอดภัย

ตม.เตรียมความพร้อมรับคนไทยในกัมพูชากลับบ้าน หลังเกิดการปะทะกันตามแนวชายแดน กำชับเจ้าหน้าที่คัดกรองเข้มงวด ดูแลความปลอดภัย
วันนี้ (11 ธ.ค.) พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รอง ผบก.ตม.3 และคณะ ได้รับคำสั่งจาก พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ให้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว โดยมี พ.ต.อ.รุ่ง ทองมนต์ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว พร้อมคณะให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จากสถานการณ์ความไม่สงบและการปะทะกันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีคนไทยจำนวนมากที่ทำงานหรือติดค้างอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน มีความประสงค์ที่จะกลับประเทศไทย โดยทราบข้อมูลจากผู้ช่วยทูตตำรวจว่า มีคนไทยอยู่ในกัมพูชา 6,000 คน
ส่วนที่แจ้งว่าจะเดินทางกลับไทยนั้น ยังไม่มีการยืนยัน
ทั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมรับตัวคนไทยกลับบ้าน พร้อมใช้กระบวนการคัดกรอง NRM (National Referral Mechanism) ป้องกันเหยื่อค้ามนุษย์ ซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมเปิดด่านคลองลึกตั้งแต่เวลา 10.00 น. วันนี้ เพื่อเริ่มกระบวนการรับคนไทยจากปอยเปตกลับเข้าสู่มาตุภูมิ โดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ตำรวจ ทหารพราน อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว (พมจ.) ดำเนินการรับตัวและคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาอย่างเข้มงวดเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก โดยยังไม่มีคนไทยกลับเข้ามาแต่อย่างใด โดยรอทางด่าน ตม.กัมพูชา เปิดให้ผ่านข้ามแเนมาได้ ซึ่งยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน
สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ ตม. ได้กำหนดขั้นตอนการตรวจคัดกรองบุคคลสัญชาติไทยเข้าราชอาณาจักรอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1.การรับแจ้งและประสานงาน รับแจ้งจากผู้ช่วยสถานทูตฝ่ายตำรวจประจำประเทศกัมพูชา กรณีรับตัวคนไทยเดินทางกลับ
2.การตรวจสอบเบื้องต้น โดยตรวจสอบการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
3.ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูล (Bio,Pibic) ว่าเป็นบุคคลตามหมายจับหรือมีประวัติทางคดีหรือไม่
4.การตรวจอนุญาตดำเนินการตรวจอนุญาตเข้าราชอาณาจักรตามขั้นตอนปกติ
5.ส่งเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง NRM ส่งต่อผู้เดินทางเข้าสู่กลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อคัดแยกเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เพื่อให้แน่ใจว่าคนไทยที่เดินทางกลับได้รับการดูแลและคุ้มครองตามสิทธิหากเข้าข่ายเป็นเหยื่ออาชญากรรม