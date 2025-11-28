ตม. เว้นปรับ overstay ช่วยต่างชาติติดน้ำท่วมใต้ 8 จังหวัด

ผบช. ผบช.สตม.สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจเข้าเมืองประจำด่านเข้า-ออก ยกเว้นค่าปรับ overstay เฉพาะต่างชาติประสบภัยน้ำท่วมทางใต้ 8 จังหวัด
จากกรณี สถานการณ์อุทกภัยรุนแรงระดับวิกฤติในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด โดยเฉพาะ พื้นที่สงขลา และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งพบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประสบภัยติดอยู่ในพื้นที่พัก โดยเฉพาะในเขต อ.หาดใหญ่ และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก ไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจาก น้ำท่วมปิดเส้นทาง ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามวันเวลาอนุญาตได้ทัน ซึ่งต้องถูกเปรียบเทียบปรับวันละ 500 บาท ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ ทำให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อน
ล่าสุดวันนี้ (28 พ.ย.) เมื่อเวลา 07.00น. พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบช.สตม.ในฐานะโฆษก สตม. เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวพล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ได้มีความห่วงใยชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งถือเป็นกรณีสุดวิสัย จึงเร่ง มีคำสั่งตามหนังสือ สตม.ที่ 0029/161.7396 ลง 27 พ.ย.2568 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเข้าเมืองประจำด่านเข้า-ออก ยกเว้นการเปรียบเทียบปรับเฉพาะคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร แต่ประสบพิบัติภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 8 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในกำหนดอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. ถึงวันที่ 31 ธ.ค.นี้
โดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 54 แห่งพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุสุดวิสัยอย่างแท้จริง และไม่มีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย ขณะเดียวกันยังคงให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนด้านความมั่นคงอย่างรอบคอบต่อไป
นอกจากนั้น ยังตรวจสอบสถานที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเร่งปรับฟื้นฟูสภาพพื้นที่หลังน้ำลด เพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วด้วย