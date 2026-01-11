xs
“รร.วชิรธรรมสาธิต” จัด WTS Expo 2026 เปิดตลาดนัดการศึกษา ชูแนวคิด Smart Learning for Smart Future

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2569



เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2569 ที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดการศึกษา WTS Expo 2026 ภายใต้แนวคิด “Smart Learning for Smart Future” เพื่อเปิดพื้นที่แนะแนวการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีนาย สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต คณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

ภายในงานมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกและการรับสมัครในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งรอบและเกณฑ์การคัดเลือก เอกสารและขั้นตอนสำคัญ ตลอดจนกิจกรรมถาม-ตอบกับทีมงานรับสมัคร เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ

นอกจากนี้ ในช่วงเวลา 10.00–13.30 น. โรงเรียนได้จัดนิทรรศการแผนการเรียนจำนวน 15 แผนการเรียน ควบคู่กับนิทรรศการหลักสูตรจากสถาบันอาชีวศึกษา โดยนำเสนอจุดเด่นของแต่ละแผนการเรียน ตัวอย่างผลงานนักเรียน การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับครูที่ปรึกษาประจำแต่ละแผนการเรียนอย่างใกล้ชิด

ขณะเดียวกัน ยังมีการจัด “ตลาดนัดแผนการเรียน” เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินชมบูธต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย เพื่อค้นหาความถนัด ความสนใจ และเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดรับกับเป้าหมายของงานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะรอบด้าน พร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงในโลกการเรียนรู้ยุคใหม่











