ตร.เปิดคลิปโต้อุ้มบอดี้การ์ดป.ป.ช.พยานคดีสินบนทอง หลังชุดสืบฯ ถูกแจ้งความกลับพ.ร.บ.อุ้มหายฯ

"พล.ต.ท.ไตรรงค์" เปิดคลิปโต้ ย้ำชัดตำรวจชุดสืบภาค 8 ไม่ได้อุ้มรีดพยานคดีสินบนทอง ยันคุมตัวสอบนาน 13 ชั่วโมง เป็นความสมัครใจ ไม่มีบังคับ ปัดเข้าข่าย พ.ร.บ.อุ้มหายฯ ขณะคดีแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว 2 ราย
วันนี้ (8 ม.ค.) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รองโฆษก ตร.) แถลงความคืบหน้าคดีสินบนทองคำกรรมการป.ป.ช. โดยได้เชิญ พ.ต.อ.นิติกรณ์ ระวัง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.8 ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในการตรวจค้นบ้านพักของนายสุรสิทธิ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตัวของกรรมการ ป.ป.ช. และเป็นผู้รับทองคำจาก พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ ซึ่งนั่งมาในรถประจำตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2567 หลังนายสุรสิทธิ์ ได้มีการแจ้งความกลับ ชุดสืบสวนว่ามีการบังคับ ขู่เข็ญ เข้าข่ายผิดตาม พ.ร.บ.อุ้มหายฯ ถูกบังคับสอบปากคำและควบคุมตัวไว้ที่สภ.ท่าฉาง นานกว่า 13 ชั่วโมง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนจะแถลงรายละเอียดได้มีการเปิดคลิปวิดีโอประกอบเนื้อหาเกี่ยวกับการสอบปากคำนายสุรสิทธิ์ ซึ่งเป็นพยานในคดี ที่ยอมรับว่าได้ไปที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ ซึ่งเป็นจุดในการส่งมอบทองคำจริง ทั้งนี้ ตัวพยานยืนยันว่าเป็นเพียงผู้รับคำสั่งเท่านั้น ซึ่งหลักฐานจากคลิปที่เปิดเผยต่อสื่อมวลชนมีความยาวประมาณ 9 นาที ซึ่งตัดจากคลิปเต็มกว่า 3 ชั่วโมง
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า บรรยากาศการสอบปากคำที่เกิดขึ้น ชุดสืบสวนทำตามขั้นตอนปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การอ่านหมายค้นตรงตามกับคดีที่มีการแจ้งผู้ถูกกล่าวหาในฐานะพยาน อีกทั้งผู้ถูกกล่าวหาสมัครใจไปสถานีตำรวจกับเจ้าหน้าที่ แม้ทางตำรวจจะเปิดโอกาสให้ขับรถยนต์ส่วนตัวไปด้วยตัวเอง แต่อ้างว่าขับรถไม่เป็น อีกทั้งในที่เกิดเหตุยังมีแฟนสาวอยู่ด้วย ไม่ได้อยู่เพียงลำพัง จึงเป็นการยืนยันได้ว่าการแสดงออกวันนั้นทั้งภาษากายและคำพูดของชุดสืบสวนไม่ได้มีการบังคับหรือข่มขู่ตัวพยาน
ส่วนกรณีที่นายสุรสิทธิ์ ลงบันทึกประจำวันไว้ว่าตำรวจมาขอตรวจค้นยาเสพติด รองโฆษก ตร. กล่าวว่า ทางชุดสืบสวน ยืนยันว่าการอ่านหมายค้นเป็นการอ่านหมายตามปกติ การสอบถามว่าในสถานที่ดังกล่าวยังมียาเสพติดหรืออาวุธปืนหรือไม่นั้น ถือเป็นบทพูดปกติของการอ่านหมายค้นที่ต้องมีการพ่วงส่วนนี้เข้ามาด้วย
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า การสอบปากคำของสุรสิทธิ์ ใช้เวลาอยู่ในสถานีตำรวจตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 25 ธันวาคม 2568 จนถึงเวลา 07.00 น. ของวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ไม่มีการกักขังหรือบังคับห้องสอบสวนสามารถเปิดประตูได้ตลอดเวลา เพื่อให้พยานพบกับผู้ที่ติดตามมา ซึ่งยืนยันว่าพยานไม่ได้ถูกบังคับมา หรือกดดันให้อยู่เพียงคนเดียว อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่และผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 อยู่ด้วย ในส่วนข้อมูลที่นายสุรสิทธิ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตนเองเป็นเพียงผู้รับคำสั่ง ทางพนักงานสอบสวนเองก็เชื่อตามที่นายสุรสิทธิ์พูด หลังสอบปากคำเสร็จให้นายสุรสิทธิ์ เขียนบันทึกคำให้การเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ จากนั้นพนักงานสอบสวนได้บันทึกคำให้การ และส่งให้พนักงานสอบสวน บก.ปปป.
ด้าน พ.ต.อ.นิติกรณ์ กล่าวว่า ในวันที่ทำการตรวจค้นเดินทางไปด้วยรถยนต์ 2 คัน รวมเจ้าหน้าที่ 7 คน เพื่อเชิญตัวพยานมาที่สถานีตำรวจ สีหน้าแววตานายสุรสิทธิ์ ผ่อนคลายบางช่วงมีการหยอกล้อกัน สุดท้ายแล้วไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายสุรสิทธิ์ แต่อย่างใด
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ตำรวจไม่จำเป็นต้องใช้มนต์สะกดอะไรเพื่อให้พยานอยู่ที่สถานีตำรวจ 13 ชั่วโมง เพราะการให้ปากคำของนายสุรสิทธิ์ ยืนยันได้ว่าเป็นเพียงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้น ส่วนการที่นายสุรสิทธิ์ เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษว่าถูกชุดสืบสวนบังคับข่มขู่ที่สน.บุปผาราม มีนัยยะแอบแฝงอย่างไรหรือไม่ เนื่องจากผกก.เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนรต.47 รุ่นเดียวกับพล.ต.อ. สุรเชษฐ์ นั้น รองโฆษก ตร. กล่าวว่า ไม่ทราบว่ามีความเชื่อมโยงอย่างไร ขอให้ผู้สื่อข่าวสอบถามโดยตรงไปที่ผกก.สน.บุบผารามเอง อีกทั้งไม่ทราบว่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับ อดีตรอง ผบ.ตร.
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วนั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า เรื่องนี้ตนไม่ทราบ ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้
มีรายงานว่าคดีสินบนทองคำ มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว 2 ราย ได้แก่ 1.พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ พักพาล แจ้งข้อกล่าวหาที่ บก.ปปป. เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2568 ฐานร่วมกันให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดีหรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยหน้าที่ ป.อาญา มาตรา 167, ร่วมกันให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐเพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ตามมาตรา 176
2.นายสมบัติ ธรธรรม แจ้งข้อกล่าวหาที่ บก.ปปป. เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2568 ฐานร่วมกันให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดีหรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำใด อันมิชอบด้วยหน้าที่ ป.อาญา มาตรา 167, ร่วมกันให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ตามมาตรา 176