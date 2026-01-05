‘บิ๊กเต่า’ หอบสำนวนหมื่นหน้า ยื่น ป.ป.ช.ฟัน 6 ราย เอี่ยวสินบนทอง ยันทำคดี ‘บิ๊กโจ๊ก’ ไร้กลั่นแกล้ง ไม่โกรธเคืองกัน

‘บิ๊กเต่า’ หอบสำนวนหมื่นหน้า ยื่น ป.ป.ช. ฟันผู้เกี่ยวข้อง 6 ราย เอี่ยวสินบนทอง ยันทำคดี ‘บิ๊กโจ๊ก’ ไร้กลั่นแกล้ง มั่นใจหลักฐานมัดแน่น ชี้ ป.ป.ช.ก็อยากกวาดบ้านตัวเอง ไม่มีช่วยเหลือ ไฟเขียว ตร.จัดการเต็มที่หากกรรมการทำจริง
วันนี้ (5 ม.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) พร้อมด้วยคณะพนังานสอบสวน ได้นำสำนวนการสอบสวนและพยานหลักฐานสำคัญ เข้ายื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อดำเนินการกับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากการสืบสวนพบพฤติการณ์การให้สินบนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการช่วยเหลือทางคดี
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เปิดเผยก่อนเข้ายื่นหนังสือว่าการดำเนินการในวันนี้(5 ม.ค.) ประกอบด้วยการส่งมอบสำนวนคดี และการยื่นเรื่องเพื่อคัดค้านกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 1 ท่าน โดยขอให้ระงับการเข้าร่วมพิจารณาหรือสอบสวนในคดีนี้ เนื่องจากมีข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรรมการท่านดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังเตรียมดำเนินการยื่นหนังสือรายงานไปยังประธานวุฒิสภา (สว.) เพื่อให้รับทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของกรรมการ ป.ป.ช. รายดังกล่าวด้วย
สำหรับความคืบหน้าของคดี พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ยืนยันว่าขณะนี้การสอบสวนดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วกว่าร้อยละ 90 และมั่นใจในน้ำหนักของพยานหลักฐานที่รวบรวมมาตั้งแต่ต้นว่าเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ โดยปัจจุบันได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 6 ราย ซึ่งมีทั้งผู้ที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วและผู้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ต่อมาเวลา 13.00 น. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมภายหลังการเข้ายื่นสำนวนถึงรายละเอียดของสำนวนคดีว่า พยานหลักฐานที่นำมายื่นในวันนี้มีจำนวนมาก บรรจุในกล่อง 7 ใบ รวม 38 แฟ้ม เอกสารประมาณ 10,000 หน้า พร้อมด้วยคลิปวิดีโอหลักฐานอีกจำนวนหนึ่ง โดยระบุรายละเอียดของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 6 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการปัจจุบัน 2 ราย ซึ่งหนึ่งในนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. และอดีตข้าราชการ 2 ราย รวมทั้งพลเรือนอีก 2 ราย ส่วนความคืบหน้าของคดีอีกร้อยละ 10 ที่เหลือ อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานสอบสวนว่าจำเป็นต้องสอบปากคำพยานหรือผู้ให้การเพิ่มเติมหรือไม่
ผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่หากมีการตอบโต้จากฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา อาทิ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (อดีต รอง ผบ.ตร.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ยืนยันว่าไม่ได้มีการเตรียมการรับมือเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามข้อเท็จจริง ไม่มีการกลั่นแกล้ง ส่วนตัวไม่ได้มีความโกรธเคืองกันและขอให้กำลังใจทุกฝ่ายในการต่อสู้คดี
พร้อมกันนี้ ได้ชี้แจงถึงกรณีข้อมูลที่ได้รับจาก พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย อดีตนายตำรวจคนสนิทของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ว่าไม่ใช่การออกมาแฉ แต่เป็นการเปิดเผยความจริงถึงช่วงเวลาที่ต้องทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาที่ขาดคุณธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบและโยนความผิด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปสู่การสะสางคดีอื่นๆ ต่อไป
สำหรับขั้นตอนการดำเนินการหลังจากนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าจะดำเนินการไต่สวนเองหรือส่งสำนวนกลับมาให้ตำรวจ หากมีการส่งเรื่องกลับมานั้นกระบวนการของตำรวจในระบบกล่าวหาจะใช้เวลาน้อยกว่าระบบไต่สวนของ ป.ป.ช. โดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่เดือนในการสรุปสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องได้ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องแนวทางการทำสำนวนภายในสัปดาห์นี้ พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องการกระทำผิดของปัจเจกบุคคล ไม่ได้สะท้อนภาพรวมความเลวร้ายของทั้งองค์กร
"ป.ป.ช.เองท่านก็ยืนยันว่าต้องการปัดกวาดบ้านตัวเองเหมือนกับที่ตำรวจทำ ท่านไม่ช่วยเหลือ ได้รับคำยืนยันแล้วว่าไม่ช่วยเหลือให้ตำรวจว่าไปเต็มที่ มีพยานหลักฐานอะไรก็ว่ากันไปตรงไปตรงมา ได้รับคำยืนยันแล้วเดี๋ยวมันจะมีความชัดเจนไม่นาน ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ป.ป.ช.และตำรวจจะดำเนินการไปทางไหนอย่างไร ตนไม่อยากไปพูดก่อนรอดูเหตุการณ์ภายในอาทิตย์นี้จะมีความชัดเจนในการที่จะส่งสำนวนนี้มาให้ตำรวจดำเนินการ ส่วนคนที่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองจะส่งไปที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวมันมีขั้นตอนวิธีการ "
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ยังได้กล่าวถึงกรณีคดีของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีต ผบ.ตร. และพวก ที่ถูกกล่าวหาเรื่องความเชื่อมโยงกับเว็บพนันว่า ขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ 2 องค์กรอิสระ คือ ป.ป.ช. และคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
"ขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีความลำเอียงหรือเลือกปฏิบัติระหว่าง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ และ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ เหตุผลที่คดีของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ มีความคืบหน้าเร็วกว่า เป็นเพราะกระบวนการสอบสวนได้เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เป็น ผบ.ตร. และมีการตรวจพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงชัดเจน จึงขอให้สังคมเข้าใจข้อเท็จจริงตามระเบียบกฎหมาย ไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากกระแสในโซเชียลมีเดีย"
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ จะมีการแถลงข่าว พร้อมกันนี้ จะมีเปิดคลิปเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย 10คลิป ด้วย