ผบ.ทสส.ลงพื้นที่แม่สอด ตรวจแนวชายแดนตะวันตก ย้ำคุมเข้มอธิปไตย–ความปลอดภัยประชาชน

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่กองกำลังนเรศวร (กกล.นเรศวร) พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานสนาม ในพื้นที่กกล.นเรศวร และหน่วยเฉพาะกิจราชมนู (ฉก.ราชมนู) ที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มี พล.อ.ชิดชนก นุชฉายา เสนาธิการทหาร และ พล.อ.ศราวุธ จันทร์พุ่ม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ) ร่วมคณะ โดยมี พล.ต.ไมตรี ชูปรีชา ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ให้การต้อนรับ
โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนจากกองกำลังนเรศวร เยี่ยมชมการจัดแสดงยุทโธปกรณ์และนวัตกรรมของหน่วย (Static Display) พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ และพบปะให้โอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่ชายแดน
จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เดินทางติดตามสถานการณ์ชายแดนบริเวณพื้นที่ด้านตรงข้ามโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ KK Park ณ จุดตรวจการณ์สันยายหลู่ บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เน้นย้ำถึงภารกิจในการปกป้องรักษาอธิปไตยของประเทศไทย การปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันชายแดนตามแนวทางที่กำหนดไว้ ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมให้กำลังใจกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และขอให้มุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของกองทัพต่อไป