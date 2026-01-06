ปคม.รวบวัยรุ่นสาวสร้างตัว เอเย่นต์บุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ภาคใต้

ปคม.ขยายผลรวบวัยรุ่นสาวสร้างตัว สมาชิกขบวนการลักลอบค้าบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในภาคใต้ ยึดของกลางมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท
วันนี้ ( 6 ม.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เกิดเอี่ยม ผกก.6 บก.ปคม. พ.ต.ท.ณัฐพร ช่วยนุกูล สว.กก.6 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม น.ส.อานัณย์ดาฯ หรือเบียร์ อายุ 23 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดทุ่งสง ที่ 539/2568 ลงวันที่ 1 ธ.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องความผิดตามมาตรา 242, ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่นำเข้าเพื่อการผ่านแดน หรือถ่ายลำโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัด หรือข้อห้ามอันเกี่ยวข้องของนั้น และร่วมกันนำเข้ามาใน หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร หรือเคลื่อนย้ายของออกไปจากยานพาหนะ คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือ รับอนุญาต หรือเขตปลอดอากร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร” ได้บริเวณสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ทั้งนี้เมื่อเดือน ต.ค.68 เจ้าหน้าตำรวจ สภ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ได้จับกุม นายปรีชา อายุ 40 ปี ขณะขับรถบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ พร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้า 133,120 ชิ้น มูลค่า 12 ล้านบาท ซุกซ่อนปะปนกับกาแฟและเสื้อผ้าเพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่
จากการสวบสวนนายปรีชารับสารภาพว่ารับจ้างขนบุหรี่ไฟฟ้าดังกล่าวจาก อ.หาดใหญ่ไปส่งให้กับลูกค้าที่ จ.นครปฐม ได้ค่าจ้างเที่ยวละ 14,000บาท จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลจนสามารถออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการได้ทั้งหมด 9 ราย กระทั่งสืบทราบว่าน.ส.อานัณย์ดาหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการหลบหนีไปกบดานอยู่ในกรุงเทพฯ จะเดินทางโดยรถไฟกลับบ้านที่ จ.สงขลา หลังเทศกาลปีใหม่ จึงวางแผนเข้าจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.จุฬาภรณ์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป