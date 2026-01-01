รอง ผบ.ตร.สั่งตรวจสอบปมผู้ว่าฯ ตำหนิตร.ตั้งด่านปีใหม่ ยันจำเป็นเพื่อลดอุบัติเหตุ–สกัดอาชญากรรม

รอง ผบ.ตร. ย้ำการตั้งด่านจราจรช่วงปีใหม่เป็นมาตรการจำเป็น เพื่อความปลอดภัยของประชาชน หลังโซเชียลแชร์คลิปผู้ว่าฯ ตำหนิเจ้าหน้าที่ สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมยืนยันเป้าหมายสูงสุด คือ “ลดอุบัติเหตุ–ลดความสูญเสียบนท้องถนน”
วันนี้ (1 ม.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานมีการตรวจพบสื่อโซเชียลกรณีผู้บริหารระดับสูงนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำหนิข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจจุดสกัดที่ตั้งขึ้นเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่
ในกรณีดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่นิ่งนอนใจอย่างแน่นอน ได้สั่งการให้ผู้บังคับการในพื้นที่จังหวัดดังกล่าวตรวจสอบโดยด่วน แล้วให้รีบรายงานข้อเท็จจริง เพื่อจะได้ดำเนินการส่งเรื่องให้ต้นสังกัดของผู้บริหารดังกล่าวทราบ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีประชาชนเดินทาง ใช้รถใช้ถนนมากกว่าช่วงเวลาปกติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ จึงต้องมีมาตรการเข้มในการดูแลความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการกำลังตำรวจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตลอดช่วง 7 วันควบคุมเข้มช้นช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่มีสถิติการเดินทางและการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดในรอบปี
ภารกิจการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียบนท้องถนน พร้อมเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ 10 ข้อหาหลัก เช่น เมาแล้วขับ, ขับรถเร็ว, ไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางร่วมกัน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันกับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีว่าการบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร มีเป้าหมายสูงสุดคือ "ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน" พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว โปรดเข้าใจและให้ความร่วมมือกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเป้าหมายเดียวคือ "ส่งทุกคนกลับบ้านและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย"
พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ศ.ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า จุดตรวจ(ด่านตรวจ) ในห้วงที่ผ่านมามีจับกุมอาชญากรรมอื่นอีกมากมาย อาทิเช่น วันที่ 26 ธ.ค.68 สภ.หนองขาว ภ.7 จับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจำนวน25ราย พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 6.5 เม็ด วันที่ 28 ธ.ค. 2568 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการตำรวจทางหลวง จับกุมผู้ต้องหา รวม 3 คน ในความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พร้อมของกลางสัตว์ป่า 31ตัว ที่สำคัญนั้นวันที่ 30 ธ.ค.68 สภ.ท่าฉัตรไชย ภูเก็ต ภ.8 จับกุมวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 1 ลูก และเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.68 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จับกุมผู้ต้องหา รวม 9 คน ในความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่คลิป ที่อ้างว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กำลังสอนตำรวจตั้งด่าน จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยระบุว่า ช่วงนี้เน้นตักเตือนบริการด้วยความห่วงใย เป็นภาพที่ดีกับเรา เขาด่าตำรวจทั้งประเทศอยู่แล้ว ไม่เห็นเหรอ ตั้งด่าน จะเก็บส่วย ไปเก็บอะไรกันหรือเปล่า มันเป็นคดีกันอยู่ ตอนนี้มันแรงๆ กันอยู่ เบาไว้ก่อน เน้นการบริการ เน้นเป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดความคิดดีๆ ต่อภาพพจน์ของเรา เข้าใจไหม ไปบอกด้วยว่าผู้ว่าฯ สะท้อนถึงผู้การฯ ไปด้วยเลย