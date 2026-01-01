ยธ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบชายแดนไทย–กัมพูชา

MGR Online - กระทรวงยุติธรรมบูรณาการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุความไม่สงบชายแดนไทย–กัมพูชา อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
วันนี้ (1 ม.ค.) กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกัน เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในแนวชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิทางกฎหมายอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม
โดยในห้วงระหว่างวันที่ 8–31 ธันวาคม 2568 สำนักงานยุติธรรมจังหวัด จำนวน 20 แห่ง ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว ลพบุรี สุพรรณบุรี กาฬสินธุ์ สระบุรี ร้อยเอ็ด หนองคาย ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส นครราชสีมา บุรีรัมย์ นครนายก อุดรธานี อำนาจเจริญ ชัยภูมิ และตราด ได้ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสิ้น 314 ราย แบ่งเป็น ผู้เสียชีวิต 20 ราย และผู้บาดเจ็บ 294 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) โดยบูรณาการและประสานส่งต่อการช่วยเหลือระหว่างสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว
กระทรวงยุติธรรม ยืนยันความมุ่งมั่นในการเป็นที่พึ่งแรกให้ประชาชนเมื่อได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยจะยังคงติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิและกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์