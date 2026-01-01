xs
ยธ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบชายแดนไทย–กัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online - กระทรวงยุติธรรมบูรณาการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุความไม่สงบชายแดนไทย–กัมพูชา อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

วันนี้ (1 ม.ค.) กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกัน เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในแนวชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิทางกฎหมายอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม

โดยในห้วงระหว่าง​วันที่ 8–31 ธันวาคม 2568 สำนักงานยุติธรรมจังหวัด จำนวน 20 แห่ง ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด​อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว ลพบุรี สุพรรณบุรี กาฬสินธุ์ สระบุรี ร้อยเอ็ด หนองคาย ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส นครราชสีมา บุรีรัมย์ นครนายก อุดรธานี อำนาจเจริญ ชัยภูมิ และตราด ได้ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสิ้น 314 ราย แบ่งเป็น ผู้เสียชีวิต 20 ราย และผู้บาดเจ็บ 294 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) โดยบูรณาการและประสานส่งต่อการช่วยเหลือระหว่างสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว

กระทรวงยุติธรรม ยืนยันความมุ่งมั่นในการเป็นที่พึ่งแรกให้ประชาชนเมื่อได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยจะยังคงติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิและกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์


