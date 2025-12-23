xs
อัยการคุ้มครองสิทธิจ.ระยอง ให้ความรู้กฎหมายผู้นำท้องถิ่น ใช้เเก้ปัญหายุติธรรมชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



อัยการคุ้มครองสิทธิจ.ระยอง เปิดโครงการ "เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเเก่ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม "ให้ผู้นำท้องถิ่น เทศมนตรี อบต. อาสาฯกว่า 100 คน เพื่อนำไปใช้เเก้ปัญหายุติธรรมชุมชน

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2568 ที่ห้องประชุมอาคารปูทะเลมหาวิชชาลัย ศูนย์พัฒนาการปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง อ่างเก็บน้ำดอกกราย

นายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง (อจคช.ระยอง) ได้เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชนเพื่อเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม


โดยมีผู้แทนยุติธรรมจังหวัด นายกเทศมนตรี และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนอาสาสมัครยุติธรรมเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 100 คน จากนั้นได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับหนี้สินของประชาชน


สำหรับการบรรยายมีวัตถุประสงค์ อบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเเละได้ความรู้เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ให้เกิด การกระจายความยุติธรรมสู่ชุมชน ส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ลดลงสังคมสงบสุข

ทั้งนี้ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย มีความตั้งใจตั้งข้อซักถาม ตลอดจนเสนอมุมมองในเชิงปฏิบัติให้วิทยากรรับทราบ สร้างความประทับใจให้แก่ทุกคน
