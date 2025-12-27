ยธ. ลงพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกว่า 289 ราย

MGR Online - กระทรวงยุติธรรม ทำงานเชิงรุกช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกว่า 289 ราย จากเหตุสู้รบพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ย้ำประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึง
วันนี้ (27 ธ.ค.) กระทรวงยุติธรรม รายงานสรุปผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา โดยยืนยันการทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่จริงอย่างรวดเร็ว เพื่อดูแลสิทธิและประโยชน์ของประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และทันท่วงที
โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 8–26 ธ.ค.2568 ผ่านการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่ รวมจำนวน 19 แห่ง บูรณาการร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ด้วยการระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจ้งสิทธิรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น 289 ราย แบ่งเป็น ผู้เสียชีวิต จำนวน 16 ราย และผู้บาดเจ็บ จำนวน 273 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค.2568) ซึ่งการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวครอบคลุมในพื้นที่หลายจังหวัด อาทิ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว นครราชสีมา และจังหวัดอื่นๆ โดยมีการบูรณาการทำงานและประสานส่งต่อคำขอไปยังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่เกิดเหตุอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เสียหายและครอบครัวได้รับสิทธิและการเยียวยาตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมขอให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและประชาชนเชื่อมั่นว่า กระทรวงยุติธรรมจะเป็นที่พึ่งแรกของประชาชนเมื่อได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม และพร้อมทำหน้าที่เป็นที่พึ่งด้านความยุติธรรมของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง