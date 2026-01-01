”โกศลวัฒน์“ เผย อัยการ สคช.เปิดให้บริการประชาชนตามปกติ 3 ม.ค.นี้

”โกศลวัฒน์“ เผย อัยการ สคช.เริ่มเปิดบริการประชาชนตามปกติ 3 ม.ค.นี้ พร้อมปรึกษาเเก้ปัญหากฎหมายให้ชาวบ้าน
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.นาย โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เปิดเผยเรื่องการเปิดให้บริการประชาชนในวันหยุดปีใหม่ ว่าในวันเสาร์ที่3 ม.ค.2569 อัยการคุ้มครองสิทธิ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จะเปิดทำงานตั้งเเต่เวลา08.30- 16.30 น. ประชาชนสามารถพาครอบครัวมาปรึกษากฎหมาย ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก รับรองบุตร ตั้งผู้อนุบาล ตั้งผู้พิทักษ์ ร้องขอค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา หรือมีปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาข้อพิพาททั้งในวงญาติ และไม่ใช่ญาติ ไกล่เกลี่ยได้ ให้เข้ามาปรึกษาอัยการ สคช.ได้ฟรี
"กลับบ้านปีใหม่แล้ อยู่กันพร้อมหน้าครอบครัว ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุข และหากมีทุกข์ มีปัญหากฎหมาย อัยการคุ้มครองสิทธิอยู่เคียงข้างประชาชน จูงมือกันมาพบเรา มาปรึกษามาไกล่เกลี่ย มาขอความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ฟรี พวกเราจะรอ แก้ปัญหา ให้ทุกครัวเรือน"
นาย โกศลวัฒน์กล่าวต่อว่า อย่างวันสุดท้าย ทำงานปี 2568 ที่ผ่านมาในช่วงบ่ายก็ยังมีคนมาขอดำเนินการไกล่เกลี่ย ขอตั้งผู้อนุบาล ซึ่งอัยการก็พร้อมให้ความช่วยเหลือฟรี เพราะเวลาทุกข์ ครอบครัวก็ทุกข์ด้วยกัน อยากเรียนว่าอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนมีทุกจังหวัดใกล้บ้าน พร้อมให้ความช่วยเหลือ เพราะเวลาคนเราทุกข์ มักไปไม่เป็น มองไม่เห็นทาง หาทางออกไม่ได้ ให้มาพบอัยการ เนื่องจากอัยการมีประสบการณ์แก้ปัญหาความทุกข์ด้วยกฏหมายเเละอัยการอยู่ข้างประชาชนเสมอ