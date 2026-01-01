xs
คืนส่งท้ายปี! วันที่สอง "คุมประพฤติ" เมาขับ 1,093 คดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



MGR Online - อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยสถิติคืนส่งท้ายปี 68 คดีเมาแล้วขับ 1,093 คดี ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (1 ม.ค.) ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำวันที่ 31 ธ.ค.68 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของมาตรการควบคุมเข้มงวด พบว่า มีคดีเข้าสู่ระบบรวมทั้งสิ้น 1,150 คดี โดยแยกเป็น ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 1,093 คดี คิดเป็นร้อยละ 95.04 , ขับเสพ จำนวน 56 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.87 และ ขับซิ่ง จำนวน 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.09

ขณะที่ยอดคดีสะสมตลอด 2 วัน (30-31 ธ.ค.68) รวมทั้งสิ้น 1,473 คดี แบ่งเป็น ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 1,366 คดี คิดเป็นร้อยละ 92.74 , ขับรถประมาท จำนวน 4 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.27 , ขับเสพ จำนวน 102 คดี คิดเป็นร้อยละ 6.92 และ ขับซิ่ง จำนวน 102 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.07

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีคดีขับรถขณะเมาสุราจำนวน 1,255 คดี พบว่าในปีนี้ มีจำนวน 1,093 คดี ลดลง 162 คดี ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.นนทบุรี จำนวน 174 คดี , 2.กรุงเทพมหานคร จำนวน 131 คดี และ 3.สมุทรปราการ จำนวน 127 คดี


ขณะนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศยังคงปฏิบัติการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย และประชาชน รวมถึงผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมสนับสนุนงาน ณ ด่านชุมชน และจุดตรวจค้น รวมจำนวน 92 จุด มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 915 คน นอกจากนี้ ยังได้ประสานกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ต่างๆ ให้นำผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก เข้าร่วมสนับสนุนการติดตามข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ บนถนนสายหลักและสายรอง เพื่อสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังวินัย และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ

“เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ผมขอฝากความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยขอให้ร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยความสุขและปลอดภัย มีสติ และมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และเคารพสิทธิของผู้ร่วมทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ 2569 เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความปลอดภัยของทุกคน” ร.ต.อ.ปิยะ กล่าวทิ้งท้าย




