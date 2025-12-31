วันแรก! "คุมประพฤติ" เมาขับ 273 คดี สนับสนุนรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน

MGR Online - อธิบดีกรมคุมประพฤติ ห่วงใยประชาชน วันแรกคดีเมาขับ 273 คดี จัดกิจกรรมรณรงค์และสนับสนุนความปลอดภัยลดอุบัติภัย ช่วงปีใหม่ 2569
วันนี้ (31 ธ.ค.) ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในวันแรก (30 ธ.ค.68) ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 พบว่ามีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติรวมทั้งสิ้น 321 คดี แบ่งเป็น คดีขับรถในขณะเมาสุรา 273 คดี คิดเป็นร้อยละ 85.05 , คดีขับรถประมาท 4 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.25 และ คดีขับเสพ 44 คดี คิดเป็นร้อยละ 13.70
เมื่อเปรียบเทียบคดีขับรถขณะเมาสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ซึ่งมีจำนวน 273 คดี กับช่วงปีใหม่ 2568 ที่มีจำนวน 344 คดี พบว่าลดลง 71 คดี โดยจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 45 คดี , นนทบุรี 40 คดี และ พระนครศรีอยุธยา 36 คดี
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ โดยกรมคุมประพฤติได้เตรียมแผนดำเนินงานรองรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ภายใต้แนวคิด “คุมประพฤติห่วงใย ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย ลดอุบัติภัยทางถนน” ผ่าน 4 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 1.มาตรการด้านการบริหารจัดการ , 2.มาตรการด้านการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม , 3.มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ 4.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์และสนับสนุนความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักด้านการขับขี่ปลอดภัยแ จำนวน 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 586 ราย และการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ด่านชุมชนและด่านตรวจค้น จำนวน 63 จุด มีผู้เข้าร่วม 677 ราย
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน กรมคุมประพฤติขอเชิญชวนประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร ลดพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อให้เทศกาลปีใหม่นี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความปลอดภัยสำหรับทุกครอบครัว”