2 นายทหารวืดประกัน! ศาลอุทธรณ์ สั่งยกคำร้องชี้กระทำอุกอาจ ไม่เกรงกลัวกฎหมาย

ศาลอุทธรณ์ สั่งยกคำร้อง 2 นายทหารกระทำชำเราฯหน่วงเหนี่ยวกักขังทหารหญิง ชี้กระทำอุกอาจ ไม่เกรงกลัวกฎหมาย หากให้ประกันเชื่อจะหลบหนี ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน
วันนี้ (29 ธ.ค.) กรณีเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวน สน.บางพลัด ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาตลิ่งชันขอฝากขังครั้งแรกนายทหาร 2 คน ยศพลโทนอกราชการ และยศร้อยเอกผู้ต้องหาคดีกระทำชำเราฯ กังขังหน่วงเหนี่ยวฯ และทำร้ายร่างกายนายทหารหญิงยศร้อยโท โดยศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขัง และผู้ต้องหาทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในชั้นฝากขัง ซึ่งศาลอาญาตลิ่งชันมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่ากรณีมีพฤติการณ์อุกอาจ หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้เสียหาย หรือผู้ต้องหาอาจหลบหนี
ต่อมาวันที่ 28 ธ.ค.2568 ทนายความของผู้ต้องหาทั้งสองได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวน ไปยังศาลอุทธรณ์
ล่าสุดวันที่ 29 ธ.ค.2568 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งว่า พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ข้อหามีอัตราโทษสูง การกระทำที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหามีลักษณะอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและขัดต่อศีลธรรมอันดี กรณีเป็นเรื่องร้ายแรง ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยชั่วคราว หากอนุญาตปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้งสองจะหลบหนีหรือจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ๆคำสั่งศาลอาญาตลิ่งชันที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองนั้นชอบแล้ว ยกคำร้อง
ทั้งนี้ส่งผลให้นายทหารทั้งสองนายต้องถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษธนบุรี