ปคม.หิ้วแม่บังเกิดเกล้าบังคับลูกสาววัย 12 ค้ากามญี่ปุ่นฝากขังผัดแรก

ตำรวจ ปคม.คุมตัวแม่บังเกิดเกล้าบังคับลูกสาววัย 12 ค้ากามประเทศญี่ปุ่น ส่งฝากขังผัดแรก พร้อมคัดค้านประกันตัว เกรงไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
วันนี้ (25 ธ.ค.)ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 10.30 น. พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคม. ได้ทำการเบิกตัว น.ส.ลัก ผู้ต้องหาคดีล่อลวงบังคับลูกสาววัย 12 ปีเศษขายบริการทางเพศที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำตัวส่งฝากขังยังศาลอาญา ตามขั้นตอนกฎหมาย ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการในชั้นสอบสวน
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน ได้ทำหนังสือยื่นขอคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาล เนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะไปยุ่งเหยิงหรือเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐาน
อย่างไรก็ตามในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังควบคุมตัว น.ส.ลัก เดินไปขึ้นรถที่จอดอยู่บริเวณหน้าอาคารนั้น เผยให้เห็นสีหน้าอิดโรยอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นผลพวงจากความเครียดที่ต้องถูกดำเนินคดี