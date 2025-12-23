รวบคาโรงแรม 4 เมียนมาบินโดรนป่วนสุวรรณภูมิ ขณะเตรียมแยกชิ้นส่วนใส่กล่องส่งขายต่อให้กองทัพในพม่า

ตำรวจ สน.ลาดกระบังจับกุมชาวเมียนมา 4 ราย พร้อมโดรนของกลาง 10 ลำ คาโรงแรมหลังสืบเป็นแหล่งบังคับโดรนสร้างความแตกตื่นสนามบินสุวรรณภูมิ สารภาพหัวหน้าให้มาแยกชิ้นส่วนโดรนใส่กล่องส่งไปขายต่อให้กองทัพในพม่า
วันนี้ (23 ธ.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.3 พ.ต.อ.สมคิด ประเชิญสุข ผกก.สน.ลาดกระบัง พ.ต.อ.กฤษ ก้อมน้อย ผกก.สส.บกน.3 พร้อมชุดสืบสวน กก.สส.บกน.3 และชุดสืบสวนสน.ลาดกระบัง ร่วมตรวจค้นห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่ง พื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
หลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งบังคับโดรนที่สร้างความแตกตื่นกันทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อคืนวันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบผู้ต้องสงสัย นายอ่อง อายุ 32 ปี สัญชาติ เมียนมา นายซาเน อายุ 24 ปี สัญชาติ เมียนมา นายคยอซิน อายุ 21 ปี สัญชาติ เมียนมา นายเทียนซอ อายุ 34 ปี สัญชาติ เมียนมา พร้อมของกลาง โดรน DJI 10 ลำ
จากการตรวจสอบพบว่าทั้งหมดเข้ามาพักเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีนายเดวิด (ไม่ทราบชื่อสกุลจริง) เป็นคนเปิดจองห้องพักทางออนไลน์ สอบสวนผู้ต้องสงสัยที่ 4 คน ให้การว่า ได้รับการติดต่อจากหัวหน้า ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติพม่า ให้มารอรับโดรน ในประเทศไทย เพื่อนำออกไปยังประเทศพม่าอีกทีหนึ่ง จึงมารอรับโดรนจากรถขนส่งบริษัท ที่โรงแรม
ส่วนวิธีการนำโดรนออกไปยังประเทศเมียนม่า ต้องแยกชิ้นส่วนออกเป็นกล่องๆ ไม่ได้ประกอบเป็นตัวเครื่อง สามารถนำออกทางเครื่องบินโดยสารได้ตามปกติ โดยจะแบ่งหน้าที่กันนำออกไปคนละ 2-3 กล่อง เมื่อไปถึงยังประเทศเมียนม่าจะนำส่งให้กับหัวหน้า ที่เปิดบริษัทอยู่ที่เมียนม่า เพื่อขายต่อให้กับกองทัพในประเทศเมียนม่า
เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดโดรนทั้งหมด ส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สน.ลาดกระบัง ไว้ตรวจสอบ โดยรอนายรัชพล (สงวนนามสกุล) กลับมาจากประเทศโอมาน เพื่อนำหลักฐานมาแสดงต่อพนักงานสอบสวน และดำเนินการ เพิกถอนวีซ่าชาวพม่าทั้ง 4 คน ต่อ ผบก.ตม.1 ควบคุมตัวไว้ที่ห้องกัก เพื่อทำการสืบสวนขยายผล
ด้าน นายรัชพล ปัจจุบันอยู่ประเทศโอมาน แจ้งว่า ตนได้รับการติดต่อจากเพื่อนชาวพม่า ชื่อนายเควินโช ซึ่งรู้จักและเคยทำงานร่วมกัน โดยนายเควินโช ติดต่อให้ช่วยซื้อโดรนจากบริษัทในประเทศไทย เนื่องจากในประเทศไทยมีสินค้า และราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป จึงติดต่อซื้อโดรนจากบริษัทที่ขายโดรน
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัท ได้ความว่า นายรัชพล เคยติดต่อซื้อโดรนก่อนหน้ามาประมาณ 2-3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 3–4 ลำ จนกระทั่งล่าสุดได้ติดต่อซื้อโดรน DJI FLYCart 30 จำนวน 10 ลำ ราคาลำละประมาณ 5 แสนบาท รวมภาษีแล้วเป็นเงิน 7.5 ล้านบาท
ซึ่งนายรัชพล โอนเงินชำระค่าโดรนเป็นที่เรียบร้อย ทางบัญชีของบริษัท และมีกำหนดการส่งมอบให้เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากในวันดังกล่าว นายรัชพล ไม่สะดวก จึงนำมาส่งมอบในวันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมา ต่อมา บริษัทได้รับการติดต่อจากนายรัชพล ให้นำโดรนมาส่งมอบให้ที่โรงแรม จึงว่าจ้างรถขนส่งนำโดรนมาส่งมอบให้ที่โรงแรมดังกล่าว