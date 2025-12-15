ญี่ปุ่นทุ่มงบกลาโหมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 9 ล้านล้านเยน ภายในปี 2026

โตเกียว, เกียวโดนิวส์ (15 ธ.ค.) - แหล่งข่าวใกล้ชิดฯ เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านกลาโหมประมาณ 9 ล้านล้านเยน สำหรับปีงบประมาณหน้า ซึ่งรวมถึงแผนการติดตั้งขีปนาวุธระยะไกลและโดรน
ตัวเลขดังกล่าวจะสูงกว่าสถิติ 8.7 ล้านล้านเยนในงบประมาณเบื้องต้นสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันที่จะเริ่มในเดือนเมษายน เนื่องจากญี่ปุ่นเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นจากจีนและเกาหลีเหนือ รวมถึงข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่ต้องการงบประมาณด้านความมั่นคงที่สูงขึ้น
แหล่งข่าวระบุว่า ร่างงบประมาณเบื้องต้นของรัฐบาลสำหรับปีงบประมาณ 2026 ซึ่งเป็นปีที่สี่ของแผนการเสริมสร้างกำลังป้องกันประเทศห้าปีมูลค่า 43 ล้านล้านเยน คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีที่นำโดยนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ในปลายเดือนนี้
แหล่งข่าวระบุว่า งบประมาณด้านกลาโหมจะรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อขีปนาวุธนำวิถีความเร็วเหนือเสียงที่เดินทางด้วยความเร็วมากกว่า 5 มัค (เร็วกว่าเสียง 5 เท่า) และการอัพเกรดขีปนาวุธพื้นสู่อากาศพิสัยกลางเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธข้ามทวีป
นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังวางแผนที่จะจัดซื้อโดรนเพื่อสร้างระบบป้องกัน"โล่"ชายฝั่งแบบหลายชั้น โดยการใช้งานยานไร้คนขับทางอากาศ พื้นผิว และใต้น้ำจำนวนมาก
นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในเดือนตุลาคม ทาคาอิจิได้ให้คำมั่นว่าจะเร่งบรรลุเป้าหมายของญี่ปุ่นในการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและโครงการที่เกี่ยวข้องให้เป็นร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภายในสองปี คือปีงบประมาณ 2025
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าสหรัฐฯ ได้กดดันญี่ปุ่นอย่างลับๆ ให้เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็นร้อยละ 3.5 ของ GDP เนื่องจากจีนเพิ่มกิจกรรมทางทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก และเกาหลีเหนือยังคงพัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ก่อนที่ญี่ปุ่นจะร่างแผนเสริมสร้างกำลังป้องกันประเทศระยะ 5 ปี งบประมาณด้านกลาโหมประจำปีถูกจำกัดไว้ที่ประมาณร้อยละ 1 ของ GDP หรือประมาณ 5 ล้านล้านเยนมาโดยตลอด