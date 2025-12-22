"เนวินเถื่อน"แจ้งจับสาวจีน ทำติดคุกฟรี 1 ปี 3 เดือน หลังศาลยกฟ้องคดีข่มขืนปี 67

"เนวินเถื่อน" โร่พบกองปราบแจ้งจับสาวจีน ทำติดคุกฟรี 1 ปี 3 เดือนหลังศาลยกฟ้องคดีข่มขืนเมื่อปี 67 วอนขอความเมตตาจากสังคม
วันนี้ ( 22 ธ.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 15.00 น. นายธนภัทร คำปันพรม หรือ "เน" หรือ "เนวินเถื่อน" อายุ 35 ปี อดีตจำเลยในคดีข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนที่เป็นข่าวดังเมื่อปี 2567 เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับหญิงชาวจีนคู่กรณีในข้อหา "แจ้งความเท็จ" หลังศาลอาญาพิพากษายกฟ้อง และคดีถึงที่สุดแล้วเนื่องจากไม่มีการอุทธรณ์
นายธนภัทร เปิดเผยว่า ตนถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนานถึง 1 ปี 3 เดือน ก่อนที่เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2568 ศาลอาญาจะมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ2607/2567 และคดีหมายเลขแดงที่ อ2303/2568 โดยศาลพิเคราะห์ว่า พยานหลักฐานของโจทก์ยังมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทำผิดจริงหรือไม่ ภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าฝ่ายหญิงเดินออกจากโรงแรมเองโดยไม่มีท่าทีตกใจหรือร้องขอความช่วยเหลือ, ประเด็นเงิน 6,000 บาทที่หายไป ศาลเชื่อว่าฝ่ายหญิงอาจใช้จ่ายไปก่อนหน้านี้จากการเที่ยวสถานบันเทิง คำพิพากษาตัดสิน "ยกฟ้อง" โดยยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย และได้รับหมายปล่อยตัวทันทีในเย็นวันนั้น
นายธนภัทร กล่าวต่อว่า ในคืนเกิดเหตุตนพบกับหญิงชาวจีนที่หน้าผับหลังผับเลิกก็ได้มีการพูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษและฝ่ายหญิงเป็นคนทักตนก่อน จากนั้นจึงชวนกันซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปโรงแรม โดยมีการปลุกเร้ากันระหว่างทาง
"ยืนยันว่ามีเพศสัมพันธ์กันซึ่งเป็นการสมยอมทั้งสองฝ่าย และผมยังเป็นคนจ่ายค่าห้องเอง ผมเป็นผู้เสียหายมากกว่า เพราะถูกดำเนินคดีจนสูญเสียอิสรภาพไปปีเศษ แม้แต่พี่สาวก็ไม่กล้ามาพบ หลังตำรวจที่โทรไปแจ้งว่าผมถูกจับ พี่สาวปฎิเสธว่าไม่รู้จักผมเพราะข่าวที่ออกมาตอนนั้นมันแรงมาก ผมอยากขอความเมตตาจากสื่อและสังคม อย่าเพิ่งสาปแช่ง ขอให้ผมได้มีที่ยืนและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ"นายธนภัทร กล่าว
ส่วนประเด็นที่ถูกระบุว่าเป็น "วินเถื่อน" และมีประวัติคดีอาญาเก่า นายธนภัทรชี้แจงว่าศาลได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นคนละส่วนกัน ไม่ควรนำมาปะปนกับคดีนี้ ส่วนกรณีคลิปวิดีโออื่น ๆ ในโทรศัพท์ ยืนยันว่าเป็นสาวชาวไทยที่สมยอมให้ถ่าย ไม่ใช่การแอบถ่ายเหยื่อตามที่เคยถูกกล่าวหา
นายธรภัทร เปิดเผยอีกว่า เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปยื่นคำร้องที่กระทรวงยุติธรรม เพื่อขอรับเงินเยียวยาในฐานะจำเลยในคดีอาญาที่ถูกคุมขังเกินกว่าความจำเป็น ส่วนในวันพรุ่งนี้ (23 ธ.ค.) มีนัดหมายกับทนายความเพื่อเข้าร้องเรียนต่อสภาทนายความและเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.พญาไท เพื่อแจ้งความดำเนินคดีตามที่พนักงานสอบสวนกองปราบปรามให้คำแนะนำ