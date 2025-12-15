"หนุ่ม- กรรชัย" ส่งทนายไต่สวนคดีฟ้องหมิ่น "ปู -มัณฑนา"นัดฟังคำสั่ง26 ธ.ค.นี้

"หนุ่ม-กรรชัย" ส่งทนายไต่สวนมูลฟ้อง "ปู -มัณฑนา" ปมหมิ่นประมาทให้เสียชื่อเสียง ศาลนัดฟังคำสั่ง26 ธ.ค.นี้ พร้อมแนะให้หยุดการกระทำ
วันนี้ 15 ธ.ค. ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นายพรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ ทนายความได้รับมอบอำนาจจากนายกรรชัย หรือ ภูดิท กำเนิดพลอย พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง มาศาลตามนัดไต่สวนมูลฟ้องคดี หมายเลขดำที่ อ2880/2568 ที่นายกรรชัย เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางมัณฑณา หิมะทองคำ หรือ ปู นักแสดงชื่อดัง ความผิดฐานดูหมิ่น,หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
นายพรศักดิ์ ทนายความ นายกรรชัย กล่าวว่า ตนได้รับมอบอำนาจจากนายกรรชัย มาไต่สวนคดีฟ้อง นางมัณฑนา ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่ 3 มีทั้งหมด 10 กรรม แล้วจะมีเพิ่มอีก 2 คดี รวมเป็น 5 คดี ในส่วนของคดีนี้มาจากการโพสต์เฟซบุ๊กว่าร้ายนายกรรชัยมาโดยตลอด หากยังไม่หยุดก็จะมีการฟ้องคดีอีกเรื่อยๆ โดยก่อนหน้านี้ศาลได้รับไว้แล้ว 1 คดีในข้อหาหมิ่นประมาทเช่นกัน ซึ่งทางนายกรรชัยเองก็บอกให้ตนดำเนินการตามขั้นตอน วันนี้คู่กรณีก็ปฏิเสธ ก็ให้เป็นดุลพินิจทางศาล พิจารณาจากพยานหลักฐาน ส่วนเรื่องไก่เกลี่ยหรือถอนฟ้องนั้น ตนมองว่านายกรรชัยคงไม่ยอมใจอ่อน เพราะถูกว่าร้าย พาดพิงถึงภรรยาและครอบครัวนานหลายเดือน แต่หากว่าสุดท้ายเกิการขอโทษกันอย่างจริงใจ ก็ให้ทางนายกรรชัยพิจารณาเอง คงพูดแทน ผู้เสียหายไม่ได้ ตนขอแนะนำคู่กรณีว่าให้หยุดการกระทำ อย่าสร้างคดีให้ตัวเองเลย และศาลท่านก็เห็นว่า เมื่อคุณถูกฟ้องคดีดังกล่าวเยอะๆ มันจะส่อถึงเรื่องพฤติการณ์ที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย อย่างไรก็ตามวันนี้ตนได้รับมอบอำนาจเบิกความแทนนายกรรชัย เป็นที่เรียบร้อยและศาลนัดฟังคำสั่งในวันที่ 26 ธ.ค.นี้
ต่อมา นางมัณฑนา ให้สัมภาษณ์หลังขึ้นไปไต่สวนมูลฟ้องทั้ง 3 คดีแล้วกล่าวว่า วันนี้ตนและทนายมายื่นฟ้องจำเลยทั้งสอง ด้วยข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา สาเหตุมาจากการออกรายการทีวีดัง และติ๊กต็อกช่องข่าวแห่งหนึ่ง ที่มีข้อความทำให้ทางด้านฝ่ายตนเสียหาย เกี่ยวกับการทวงหนี้ ประจานว่า ปู มัณฑนา มีหนี้จำนวนมากซึ่งความจริงไม่จริง มีเจ้าหนี้ 2 คน โดยเหตุการณ์เกิดขึ้น ในปี 2567 แต่พวกตนพึ่งมาเห็นเมื่อ ก.ย. ปี 2568 เนื่องจากหลังเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆ ทางโจทก์มีภาวะเครียดจนถึงขั้นอาจคิดทำร้ายตัวเอง ดังนั้น จึงมีการงดเล่นสังคมออนไลน์ ทุกแพลตฟอร์ม มีใบรับรองแพทย์จริง ทำให้ไม่เห็นการกระทำดังกล่าว ทุกคดีที่ฟ้องทางอาญาจะมีการฟ้องแพ่งด้วยเป็นการรักษาสิทธิ์และขอความยุติธรรมไม่ได้กลั่นแกล้ง ส่วนทางตนเองถูกฟ้องทั้งหมด 19 คดีเป็นอาญาทั้งหมด ที่ผ่านมาเครียดมาก และครั้งนี้ได้มีการยื่นฟ้องทนายความไปด้วย เพราะเห็นว่าไม่สมควรทำในฐานะทนายและทำตัวเหมือนเป็นเจ้าหนี้เอง ส่วนคดีที่มีการตัดสินไป เราก็เคารพในศาลชั้นต้นแต่จะมีการสู้เรื่องอุทธรณ์ต่อไป
ส่วนทางที่ลิลลี่ เหงียน ขอความเมตตาให้ถอนฟ้องนั้น ปู มัณฑนา กล่าวว่า ไม่มีการขอความเมตตา อยู่บนศาลยังด่าว่าตนอยู่เลย หาเรื่องตนหน้าบัลลังก์
สำหรับเรื่องไกล่เกลี่ยนั้น ทนายความ ส่วนตัวของปูมัณฑนากล่าวว่าต้องดูที่เจตนาของจำเลย ว่าอยากพูดคุยแค่ไหนดูน้ำใจของเขาก่อน เงินจำนวน 4 ล้านบาทไม่ได้เยอะเลย แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามใบรับรองแพทย์นั้นเสียหายมากจริงๆ เรามีแผนจัดการ ทุกคนที่เป็นคู่กรณีไว้หมดแล้ว อาจไม่ได้จบที่ศาลแต่เป็นที่ ตม.ก็ได้