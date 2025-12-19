ตร.จับมือสหราชอาณาจักรปฏิรูปการควบคุมผู้ต้องหา ยึดมาตรฐานสากล ยกระดับสิทธิมนุษยชน

รอง ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยม สน.ปทุมวัน ต้นแบบควบคุมตัวผู้ต้องหามาตรฐานสากล จับมือสหราชอาณาจักร ยกระดับสิทธิมนุษยชน นำร่อง 8 โรงพัก
วันนี้ (19 ธ.ค.) พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน หนึ่งในสถานีตำรวจต้นแบบภายใต้ “โครงการสถานีตำรวจนำร่องด้านการควบคุมตัวผู้ต้องหา” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรัฐบาลสหราชอาณาจักร เพื่อยกระดับมาตรฐานการควบคุมตัวตามหลักสากล โดยมี Dave Thomas อุปทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ ประจำประเทศไทย , Vanessa Jardine ผู้บัญชาการตำรวจ Northumbria และ David Lawes ที่ปรึกษาอาวุโสด้านตำรวจประจำกระทรวงมหาดไทยสหราชอาณาจักรฯ ร่วมตรวจเยี่ยม
สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการผลักดันโดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. โดยได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.ธัชชัยฯ ขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วน ตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินงานเมื่อปี 2567 เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัย ความโปร่งใส และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาในชั้นปฏิบัติการของตำรวจไทย
รอง ผบ.ตร. เปิดเผยว่า การปฏิรูประบบควบคุมตัวครั้งนี้เน้นการเปลี่ยนมุมมองและวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ โดยย้ำหลักสำคัญว่า “การควบคุมตัวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่การลงโทษ” พร้อมกำหนดหลักปฏิบัติสำคัญ 3 ด้าน คือ
1.การประเมินความเสี่ยงรายบุคคล ตรวจสอบสุขภาพ ประวัติการแพ้ โรคประจำตัว สภาพจิตใจ และอาการบาดเจ็บ เพื่อกำหนดมาตรการดูแลที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงเหตุไม่พึงประสงค์
2.ความโปร่งใสตรวจสอบได้ บันทึกข้อมูลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565
3.ความพร้อมต่อการสอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหามีสภาพร่างกายและจิตใจปกติ ซึ่งช่วยให้การสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
ขณะนี้โครงการได้นำร่องในสถานีตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 จำนวน 8 แห่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดแรกจาก สน.ปทุมวัน และ สภ.เมืองจันทบุรี ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางที่ประเทศสหราชอาณาจักร และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากกองบัญชาการตำรวจนอร์ทัมเบรีย (Northumbria Police) ให้แก่ตำรวจในพื้นที่ ก่อให้เกิดมาตรฐานปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน พร้อมกันนี้ ตร. ยังได้ปรับปรุงโครงสร้างกายภาพของห้องควบคุมผู้ต้องหา เช่น เพิ่มมาตรการความปลอดภัย จัดเตรียมฟูกนอนถูกสุขลักษณะ และกำหนดให้ควบคุมตัวผู้ต้องหาแบบ “1 คน ต่อ 1 ห้องขัง” เพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และลดความเสี่ยงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายในห้องขัง
นอกจากนี้ พล.ต.อ.ธัชชัย เปิดเผยถึงแผนศึกษาการจัดตั้ง “ห้องขังกลาง” (Central Custody) ในระดับกองบังคับการหรือจังหวัด เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมคืนกำลังตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนได้เต็มที่ โดยผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมจะถูกส่งเข้าสู่จุดควบคุมกลางเพื่อทำบันทึกจับกุม สอบสวน และควบคุมตัวภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมของไทยให้เทียบเท่าสากล