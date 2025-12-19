รวบแก๊งม้าถอนเงิน เครือข่ายตุ๋นอดีตนายพล สูญเงิน 5.5 แสน

ตำรวจจับ 6 ผู้ต้องหาแก๊งบัญชีม้า-ถอนเงิน เครือข่ายหลอกอดีต “พล.ต.ท.” โอนเงินสูญ 5.5 แสนบาท
วันนี้ (19 ธ.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ ผบก.น.8 พ.ต.อ.ดุสิต วาลีประโคน รอง ผบก.น.8 พ.ต.อ.ฉัฐกิตติ์ ผดุงจันทร์ธนัย ผกก.สน.บุคคโล พ.ต.ท.ประเสริฐ จันทร์อักษร รองผกก.สส.สน.บุคคโล พ.ต.ท.รุจิภาส ถิระอมรบุญ พ.ต.ท.วันชัย ศรีชัยปลูก รอง ผกก.สส.บก.น.8 สั่งการ พ.ต.อ.โชติช่วง รัศมี ผกก.สส.บก.น.8 พ.ต.ท.บุญฤทธิ์ เสียงใส รอง ผกก.สส.บก.น.8 พ.ต.ท.สามารถ ด้วงทรง และ พ.ต.ท.ณกฤตชัย สุขนิล สว.กก.สส.บก.น.8 นำกำลังตำรวจ กก.สส.บก.น.8 ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาแก๊งม้าถอนเงินรายสำคัญ รวม 6 ราย ประกอบด้วย 1.นางสาวเขมิกา ฉิมมารักษ์ 2.นายวิชัย จะพีรัมย์ 3.นายธนาวุฒิ แซ่เตีย 4.นายสมโภช แซ่เตีย 5.นายปรมินทร์ ศรีโพนทอง และ 6.นายอนันต์ โตมากสิงห์ พร้อมด้วยของกลางหลายรายการ อาทิ เงินสด 272,530 บาท สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง 1 เส้น โทรศัพท์มือถือ 11 เครื่อง แท็บเล็ต 1 เครื่อง สมุดบัญชีเงินฝาก 1 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 9 ใบ และ ซิมการ์ด 4 ซิม จับกุมได้ที่หน้าห้องพัก และห้องเลขที่ 108 109 ห้องพักบ้านสวน ซอยปากน้ำกระโจมทอง 21 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ต่อเนื่อง ห้องพักเลขที่ 567/100 เอสเจ เรสซิเดนท์ บางแวก 63 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ กก.สส.บก.น.8 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บุคคโล ได้รับแจ้งจาก ศปอส.บช.น. มีแก๊งสแกมเมอร์ หลอกลวงเอาทรัพย์สินของผู้เสียหาย และมีการถอนเงินสดออกจากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เป็นจำนวนเงิน 440,000 บาท พื้นที่ สน.บุคคโล เจ้าหน้าที่ กก.สส.บก.น.8 และฝ่ายสืบสวน สน.บุคคโล จึงทำการสืบสวนจนทราบว่า มีนางสาวธิดารัตน์ ดิษเกษม เจ้าของบัญชีม้ารับเงินเข้ามาถอนเงินสดจากธนาคาร โดยมีคนคุมม้า คือ นายอนันต์ โตมากสิงห์ ผู้ต้องหาที่ 6 เป็นผู้ขี่รถจักรยานยนต์ พามาและประกบขณะถอนเงิน
จากการสืบสวนติดตามทราบว่า กลุ่มม้าถอนเงินสดดังกล่าว ได้เช่าห้องพักรายวัน ที่ เอ็ม.เค.ที.แมนชั่น ภายในซอยบางแวก 36 และคอนโดฯ เอส.เจ คอนโดมิเนียม บริเวณซอยบางแวก 63 เป็นที่รวมตัว นัดผู้ขายบัญชีม้าเข้ามา เมื่อมีเงินเข้าตัวคนคุมม้าก็จะพาเจ้าของบัญชีม้าไปถอนเงินสดจากธนาคารหรือกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม จากนั้นจะนำเงินสดมามอบให้หัวหน้าทีมบัญชีม้า คือ นางสาวเขมิกา ผู้ต้องหาที่ 1 กับนายวิชัย ผู้ต้องหาที่ 2 และมีทีมคุมม้า คือ นายธนาวุฒิ ผู้ต้องหาที่ 3 นายสมโภช ผู้ต้องหาที่ 4 นายอนันต์ ผู้ต้องหาที่ 6 โดยทุกวันจะมีบัญชีม้าหน้าใหม่เข้ามาเพื่อขายบัญชีทุกวัน และจะเปลี่ยนไปทุกวัน
จนกระทั่งวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ตัวคุมม้าได้พา นายปรมินทร์ ผู้ต้องหาที่ 5 เจ้าของบัญชีม้าหน้าใหม่ ไปที่ห้างเดอะมอลล์ ท่าพระ เดินอยู่บริเวณธนาคารลักษณะเป็นพิรุธ เชื่อว่าจะมาถอนเงินหรือกดเงินสด จากนั้นพากันกลับมารวมตัวที่ห้องเช่ารายวัน ซอยปากน้ำกระโจมทอง 21 เขตตลิ่งชัน กทม. ซึ่งเป็นจุดรวมตัวใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าทำการตรวจค้นจับกุม จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 6 คน พร้อมของกลางดังกล่าว จึงได้ตรวจยึดมาตรวจสอบข้อมูล
จากการขยายผลการจับกุม พบข้อมูลบัญชีธนาคารที่กลุ่มดังกล่าวได้จ้างบัญชีมารับเงินจากผู้เสียหายจำนวนมาก ตรวจสอบข้อมูล จาก TPO พบเคสไอดี จำนวนมาก สอบสวนขยายผลทราบว่าเงินสดดังกล่าวจะนำไปส่งมอบให้กับชายชาวจีน ไม่ทราบชื่อ
เบื้องต้นชุดสืบสวนอยู่ระหว่างขยายผลติดตามจับชายชาวจีนคนดังกล่าว ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.บุคคโล เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
มีรายงานข่าวแจ้งว่า กลุ่มผู้ต้องหาเป็นเครือข่ายเดียวกับที่ก่อเหตุหลอกลวง อดีตนายพลตำรวจยศ “พล.ต.ท.” ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกเป็นฝ่ายการเงิน ตร.อ้างว่าจะเปลี่ยนระบบจ่ายบำนาญ ให้โหลดแอปลงมือถือ เจ้าตัวหลงเชื่อ ก่อนถูกหลอกโอนสูญเงินไป 5.5 แสนบาท.