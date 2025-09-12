หนุ่มเวรเปลซัลโวดับญาติ กลางซอยเทอดไท 33 ปมขัดแย้งมรดก คนห้ามรอดห้อยพระดี

MGR Online-คนร้ายวัย 25 ปี รัวปืนฆ่าลูกพี่ลูกน้อง ดับกลางซอยเทอดไท 33 ปัญหาแย่งชิงมรดก ล่าสุดหมาตัดหน้า เพื่อนร่วมวินผู้ตายเข้าไปห้าม โดนยิงใส่แต่ปืนด้าน เผยห้อยพระดัง 3 องค์ ตำรวจประสายญาติกล่อมมอบตัว
วันนี้ (12 ก.ย.) ร.ต.อ.ณัฐชัย บุญกิจ รอง สว.(สอบสวน) สน.บุคคโล รับแจ้งช่วงดึกวานนี้ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา เกิดเหตุยิงกันเสียชีวิต บริเวณกลางซอยเทอดไท 33 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ จึงรุดตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ฉัฐกิตติ์ ผดุงจันทร์ธนัย ผกก.สน.บุคคโล พ.ต.อ.โชติช่วง รัศมี ผกก.สส.บก.น.8 ฝ่ายสืบสวน สน.บุคคโล กก.สส.บกน.8 เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) แพทย์นิติเวช รพ.จุฬาฯ และมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุอยู่ริมทางเท้าหน้าร้านสะดวกซื้อ พบศพ นายพูลสวัสดิ์ รัตนศิลป์ หรือจุ่น อายุ 45 ปี วินจยย.หน้ามณีบุตร อะพาร์ตเมนต์ เบอร์ 29 นอนคว่ำหน้าจมกองเลือด ในชุดเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีดำ กางเกงยีนส์ขาสามส่วน มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด 9 มม.ที่ไหล่ซ้าย แก้มขวาทะลุซ้าย และหน้าอกอีก 2 นัด ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม.ตกอยู่ 7 ปลอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวน นายรัตนชัย พุทสิริ อายุ 46 ปี วินเบอร์ 108 ให้การว่า ตนกับ นายพูลสวัสดิ์ ผู้ตาย ขับวินเดียวกัน ก่อนเกิดเหตุตนขับรถตาม นายพูลสวัสดิ์ มาติดๆ เห็นผู้ก่อเหตุทราบชื่อ นายชัชพร ทองมา อายุ 25 ปี หรือตูน ลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตาย ทำงานเวรเปลอยู่ที่ รพ.แห่งหนึ่ง ได้ขับรถ จยย.สวนมา นายพูลสวัสดิ์ ถาม นายชัชพร ว่า "มึงมองหน้าทำไม" นายชัชพร ไม่ได้ตอบโต้อะไร ก่อนขับรถกลับบ้านคาดว่าไปเอาปืน
จากนั้น นายชัชพร ออกมาหา นายพูลสวัสดิ์ บริเวณกลางซอยเทอดไท 33 เมื่อมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินเข้าไปต่อยทันที นายชัชพร เริ่มสู้ไม่ได้เพราะ นายพูลสวัสดิ์ ตัวใหญ่กว่า ตนจึงเข้าไปห้ามปราม นายชัชพร ได้ชักปืนพกขนาด 9 มม.จากเอว ยิงใส่หน้า นายพูลสวัสดิ์ ในระยะประชิดเข้าที่แก้ม และไหล่ขวา จนร่างทรุดลงกับพื้น ตนจะเข้าไปช่วยแต่ถูก นายชัชพร หันมายิงใส่ 1 นัด แต่กระสุนด้าน แล้วหันไปยิงใส่ผู้ตายซ้ำอีก 3 นัด ก่อนขับรถหลบหนีไป
รายงานข่าวแจ้งว่า แม่ของ นายชัชพร ผู้ก่อเหตุ เป็นน้องของแม่ นายพูลสวัสดิ์ ทั้งสองครอบครัวมีปัญหาเรื้อรังเรื่องมรดกมานาน จนทำให้ทั้ง 2 ครอบครัวไม่ถูกกัน ระหองระแหงกันมาตลอด จนกระทั่ง 2 เดือนที่ผ่านมา สุนัขของ นายชัชพร วิ่งตัดหน้ารถภรรยา นายพูลสวัสดิ์ ทำให้เกือบเกิดอุบัติเหตุ ภรรยาจึงไปต่อว่า นายชัชพร ทำให้สถานการณ์เริ่มบานปลายมองหน้าไม่ติด ล่าสุดมาเจอหน้ากันอีกครั้งจนเกิดการสูญเสีย
สำหรับวิน จยย.ที่เข้ามาห้ามปรามทั้งสองฝ่าย แล้วถูกผู้ก่อเหตุหันมายิงใส่แต่กระสุนด้านนั้น ที่คอห้อยหลวงปู่เผือกวัดสาลีโข, พระปิดตาหัวบานเย็นวัดหนัง และพระกรุสมเด็จพิมพ์นาคปรก เบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ และประสานญาติช่วยเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัว เตรียมขออำนาจศาลเพื่ออนุมัติหมายจับต่อไป.