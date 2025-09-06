อุทาหรณ์สลด!เก๋งชนวัวขึ้นถนนวังทองพลิกคว่ำตกน้ำสองผัวเมียดับสังเวย 2 ศพ

พิษณุโลก - อุทาหรณ์สลดสังเวยคนปล่อยฝูงวัวขึ้นถนน..สองสามีภรรยาขับเก๋งจากนครไทยเช้าตรู่มุ่งหน้าไปสอนธรรมะอุตรดิตถ์ เจอวัวหลงฝูงวิ่งตัดหน้ารถพุ่งชนอย่างจังพลิกคว่ำตกแอ่งน้ำข้างทางเสียชีวิต 2 ศพ ขณะที่กลางดึกเกิดเหตุรถชนวัวไม่ห่างกันนัก 2 คันซ้อน โชคดีไร้คนเจ็บ
วันนี้ (6 ก.ย.68) พ.ต.ท.มนูญ วิชาโคตร สว.(สอบสวน) สภ.แก่งโสภา จ.พิษณุโลก รับแจ้งมีเหตุรถเก๋งพุ่งชนวัวเสียหลักพลิกคว่ำตกแอ่งน้ำข้างทาง มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ บริเวณถนนหมายเลข 12 ช่วงน้ำตกปอยถึงบ้านโป่งปะ กม.ที่ 292 หมู่ 1 บ้านน้ำตกปอย ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จึงรุดตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยบูรพาและอุปกรณ์ตัดถ่าง
ที่เกิดเหตุมีชาวบ้านมุงดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมาก ริมถนนพบซากวัวสภาพถูกชนเละ 1 ตัว นอกจากนี้ยังพบรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแจ๊ส สีขาว แผ่นป้ายทะเบียน กล 6145 พิษณุโลก สภาพเสียหลักพลิกคว่ำตกลงแอ่งน้ำข้างทาง กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างช่วยเหลือนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากรถเป็นคู่สามีภรรยา ทราบชื่อต่อมา คือ นายอุทิศ บุญจันทร์ อายุ 53 ปี ที่อยู่ 84 หมู่ 4 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และ น.ส.ฉัตรชนก ชนะสกุล อายุ 50 ปี
สอบถามญาติผู้ตาย เล่าว่า ทั้งคู่ได้ออกเดินทางจากบ้านเข็กใหญ่ เพื่อจะไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านธรรมมะในเขตพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ จนมาทราบว่าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุดังกล่าว เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยบูรพาจึงเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนำส่งนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชเพื่อชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
นอกจากนี้ช่วงกลางคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งอุบัติเหตุบริเวณจุดใกล้กัน มีฝูงวัวประมาณ 10 ตัว หลงฝูงวิ่งเตลิดขึ้นมาบนถนนส่งผลทำให้รถยนต์ของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าวไม่ทันระวัง ขับพุ่งชนเข้าอย่างจัง ทำให้รถกระบะและรถบรรทุกพ่วงเกิดอุบัติเหตุถึง 2 คัน และวัวตาย 2 ตัว โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
กระทั่งมาเกิดหตุสลดขึ้นเช้าตรู่ของวันนี้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งสืบสวนติดตามเจ้าของวัวมารับผิดชอบกับอุบัติเหตุที่มีผู้สูญเสียชีวิตครั้งนี้ พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ส่วนศพผู้เสียชีวิตจะมอบให้ญาติรับกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาต่อไป.