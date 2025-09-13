คุมฝากขัง หลานโหดยิงลุงวิน จยย.ดับ อ้างผู้ตายหาเรื่องละลานทุกวัน

พนักงานสอบสวน สน.บุคคโลคุมตัวผู้ต้องหายิงลุงขี่วิน จยย.เสียชีวิตหน้าร้านสะดวกซื้อ ซ.เทอดไท 33 ไปฝากขังศาลอาญาธนบุรี เผยถูกผู้ตายหาเรื่องละลานทุกวัน จนทนไม่ไหว
วันนี้ (13 ก.ย.) ที่ สน.บุคคโล พนักงานสอบสวน สน.บุคคโล ควบคุมตัวนายชัชพร ทองมา หรือตูน อายุ 25 ปี เจ้าหน้าที่เวรเปลโรงพยาบาลกลาง ผู้ต้องหาเพื่อนำตัวส่งฝากขังศาลอาญาธนบุรี
โดยนายชัชพรถูกจับกุมหลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายพูลสวัสดิ์ รัตนศิลป์ อายุ 45 ปี ผู้เสียชีวิต อาชีพขี่วิน จยย.รับจ้างหลังมีปากเสียงชกต่อยกัน บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ซอยเทอดไท 33 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. สาเหตุเกิดจากปัญหาที่ดินมรดก และสุนัขวิ่งตัดหน้ารถ เมื่อช่วงหัวค่ำวันที่ ก.ย.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวถามว่า สาเหตุเกิดจาก เรื่องสุนัขและเรื่องมรดกที่ดิน จริงหรือไม่ ผู้ต้องหา ตอบว่า “ผู้ตายมาละลานผมหลายรอบ หาเรื่องผมทุกวัน จนผมไม่ทนไม่ไหวแล้วจริงๆ ชีวิตผมสวยงามอยู่แล้ว ลูกผมก็ยังเล็ก และทุกครั้งเวลาขับรถมาเจอกับผู้ตาย ก็ถูกผู้ตายท้าชกต่อย” จากนั้นถูกเจ้าหน้าที่ได้นำตัวขึ้นรถไปส่งศาลทันที
สำหรับนายชัชพรถูกดำเนินคดี 4 ข้อหา ดังนี้ 1.ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 2.มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และ 4.ยิงปืนในที่สาธารณะ โดยคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน ท้ายคำร้องระบุเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง