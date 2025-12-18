สาวขับแท็กซี่ถูกรถชนแล้วหลบหนี เข้าแจ้งความ ตร. สอบประวัติพบหมายจับคดีบัญชีม้า กลายเป็นผู้ต้องหา

จากผู้เสียหายกลายเป็นผู้ต้องหาสาวขับแท็กซี่ถูกชนแล้วหนี เข้าแจ้งความ สภ.เมืองนนทบุรี กลับโดนรวบคาโรงพักหลังพบประวัติมีหมายจับ สภ.นาหมื่น จ.น่าน คดีบัญชีม้า
วันที่ 18 ธ.ค.68 เวลา 17.00 น.ที่สภ.เมืองนนทบุรี พ.ต.ท.เฉลิมฤทธิ์ ถาวร รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนนทบุรี พ.ต.ต.ธราธิป เพ็งขำ สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี ได้ร่วมกันจับกุมตัว นางสาวจิรายุ ไท่กลาง อายุ 31 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 83 หมู่ 6 ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ตามหมายจับของศาลจังหวัดน่าน ที่ จ228/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน
สืบเนื่องจาก นางสาวจิรายุ ไท่กลาง อายุ 31 ปี เข้ามาแจ้งความที่ สภ.เมืองนนทบุรี ว่า ถูกรถยนต์ไม่ทราบยี่ห้อ ขับมาชนรถตนเองคือรถแท็กซี่ ที่จอดอยู่ที่กระทรวงสาธารณะสุข จนได้รับความเสียหายแล้วหนีไป แต่ขณะที่มาแจ้งความที่ สภ.เมืองนนทบุรี ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบชื่อปรากฏว่ามีหมายจับที่จังหวัดน่าน ความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองนนทบุรี ได้จับกุมตัวนำส่ง สภ.นาหมื่น จังหวัดน่าน ซึ่ง นางสาวจิรายุ ได้รับสารภาพว่าเคยเอาบัญชีส่วนตัวของตนเองให้กับแฟนเก่าที่เป็นคนลาวใช้ และไม่ทราบว่าเขาเอาไปทำอะไรต่อ
จากการสอบถาม นางสาวจิรายุ เล่าว่า วันนี้ตนมาแจ้งความเรื่องถูกรถชนแล้วหนี ตนเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเรื่องหมายจับบัญชีม้า เมื่อเดือนที่แล้ว แต่ชุดที่จับบอกว่าเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้ว และมีหมายมาอีกฉบับแต่ตนไม่ทราบ เพราะหมายส่งไปที่บ้านเก่าจังหวัดมหาสารคาม แต่ตนมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี และก็ไม่เคยทราบมาก่อนเลย ตนก็เป็นโรคซึมเศร้า ตนมาโดนจับวันนี้คาโรงพัก หลังจากที่มาแจ้งความเรื่องตัวเองตนรู้สึกเสียใจ เพราะคิดว่าคดีจบไปแล้วจากครั้งที่แล้ว ตนไม่ได้หนี เพราะตำรวจบอกว่าจะอาญัติเรื่องไว้และให้ตนใช้ชีวิตปกติ ตนจึงไม่คิดอะไร ทำงานขายเครปในกระทรวงสาธารณะสุข และขับแท็กซี่ ต้องเลี้ยงลูกเล็ก ตอนนี้ต้องทำใจ ปล่อยไปให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งตนรู้สึกว่าดวงซวยเพราะก่อนจะถูกรถยนต์ชนแล้วหนี ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็ถูกรถ จยย.ชนแล้วหนีเหมือนกัน แล้วก็ถูกหมายจับต่ออีก
ส่วนทางด้าน พ.ต.ต.ธราธิป กล่าวว่า วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความจากทางผู้เสียหาย แต่กลายมาเป็นผู้ต้องหา ว่ามีรถยนต์ขับมาชนรถแท็กซี่ของเขาแล้วหนีไป ซึ่งผู้ต้องหารายนี้ทำงานขายเครปอยู่ที่กระทรวงสาธารณะสุข มาแจ้งความแต่ดันเจอหมายจับ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องทำการจับกุมตัวตามหน้าที่ ซึ่งคดีของเขาที่มีหมายจับคือ บัญชีม้า ฉ้อโกงประชาชน ซึ่งทางผู้ต้องหาบอกว่าให้บัญชีกับแฟนเก่าไว้ใช้ และแฟนเก่าเป็นคนลาว คาดว่าจะใช้ในทางผิดกฏหมาย ตนจึงคิดว่าเขาอาจจะเป็นเหยื่อเพราะตัวเขาไม่ทราบว่ามีหมายจับ แค่ตะมาแจ้งความเรื่องรถโดนชน เคสนี้ก็ถือว่าน่าสงสารเพราะเจ้าของบัญชีไม่รู้แต่มาโดนคดีแทน จึงอยากฝากประชาชนว่าอย่าไว้ใจใครให้บัญชีเอาไปใช้ เพราะช่วงนี้มิจฉาชีพระบาด เอาไปให้คนอื่นใช้แต่สุดท้ายมาโดนคดีเสียเอง อยากแนะนำว่าไม่ควรเอาบัญชีส่วนตัวไปให้ใครใช้เด็ดขาด เพราะคนที่ซวยคือตัวเราเอง