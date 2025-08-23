นักโทษแหกคุก! เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัว เหตุหลบหนีระหว่างทำงานนอกเรือนจำนนทบุรี

MGR Online - “ราชทัณฑ์” ประสานตำรวจนนทบุรี เร่งติดตามตัวผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ขโมย จยย. หลบหนี หลังออกมาทำงานด้านนอกเรือนจำ
วันนี้ (23 ส.ค.) กรมราชทัณฑ์ เผยแพร่เอกสาร โดยระบุว่า "เกิดเหตุผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ก่อเหตุหลบหนีจากการออกมาทำงานด้านนอกเรือนจำ บริเวณร้านหับเผย by เรือนท่านนท์ จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เมื่อเวลา 12.40 นาฬิกา
กรมราชทัณฑ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องขังดังกล่าวแล้ว คือ นายอนุชิต สุขสุด เป็นนักโทษเด็ดขาดเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ ได้หลบหนีออกจากร้านหับเผย by เรือนท่านนท์ โดยใช้รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อแลมแบตต้า สีดำ ทะเบียน 838 ในการหลบหนีในครั้งนี้ โดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 13.55 นาฬิกา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบชุดที่ผู้ต้องหาใส่ออกมาทำงานด้านนอกเรือนจำ อยู่บริเวณใต้สะพานเจษฎาบดินทร์ แต่ไม่พบตัวนายอนุชิตฯ
โดยขณะนี้กรมราชทัณฑ์ และเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการประสานสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองนนทบุรี เพื่อเร่งติดตามจับกุมตัวผู้ต้องขังรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2526-6481 หรือ 09-3519-1965 ตลอด 24 ชั่วโมง"