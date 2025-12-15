ป.ป.ส. แนะ "ขับไม่เสพ-เมาไม่ขับ" คุมเข้มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ช่วงเทศกาลปีใหม่

MGR Online - รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดแคมเปญ “ประชาอุ่นใจ เดินทางปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2569” เตือนประชาชน ขับไม่เสพ-ไม่รับฝากของ-ระวังบัญชีม้า
วันนี้ (15 ธ.ค.) สำนักงาน ป.ป.ส. เดินหน้ารณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ภายใต้แนวคิด “ประชาอุ่นใจ เดินทางปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2569” เน้นย้ำให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ควบคู่กับการป้องกันปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ที่อาจแฝงมากับการเดินทาง ตลอดจนธุรกรรมทางการเงินที่อาจตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดในช่วงวันหยุดยาว
น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. เปิดเผยว่า ปัญหา “เสพขับ–เมาขับ” ยังเป็นปัจจัยสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงในช่วงเทศกาล ย้ำเตือนประชาชนไม่ใช้ยาเสพติดทุกชนิด และไม่ขับขี่หากดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากการขับขี่รถในสภาพมึนเมา ล้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นความผิดตามกฎหมาย มีโทษทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ พร้อมเตือนว่า “อาการง่วง” เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม จึงควรพักผ่อนให้เพียงพอ และหากง่วงระหว่างทางให้จอดพักหรือสลับคนขับเสมอ
สำหรับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและผู้ประกอบการขนส่ง โฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. ระบุว่า ช่วงเทศกาล สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคีจะมีมาตรการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในสถานีขนส่งสาธารณะอย่างเข้มข้นทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ขับขี่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ โดยขอให้ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ยารักษาโรค พกใบสั่งยา ฉลากยา หรือใบรับรองแพทย์ติดตัวไว้สำหรับชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ และย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้ง หรืออาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในบางช่วงเวลา แต่เพื่อยกระดับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และเพื่อให้ทุกการเดินทางในช่วงเทศกาลเป็นไปด้วยความมั่นใจ อุ่นใจ และปลอดภัยมากที่สุด
ขณะเดียวกัน ยังเตือนประชาชนไม่รับฝากของจากบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า กล่องพัสดุ หรือของฝากใดๆ ระหว่างโดยสารรถทัวร์ รถไฟ หรือเครื่องบิน เพราะอาจถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมาย หากพบของผิดกฎหมายในสัมภาระที่อยู่ในความครอบครอง ผู้ถือสัมภาระอาจถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ขนยาเสพติดได้ ตลอดจนเตือนภัยเรื่อง “บัญชีม้า” ซึ่งมักมาในรูปแบบการชักชวนให้ใช้บัญชีธนาคารรับโอนเงินแทนผู้อื่น โดยแลกกับค่าตอบแทน โฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. ย้ำว่า บัญชีม้ามักถูกใช้ในขบวนการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์ เจ้าของบัญชีที่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้ อาจถูกเชื่อมโยงไปสู่เส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมาย และต้องรับโทษทั้งจำและปรับ จึงขอให้ประชาชน “อย่าโอน อย่าให้ยืม และอย่าเปิดบัญชีให้ผู้อื่นใช้” โดยเด็ดขาด
โฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากการดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวแล้ว ประชาชนยังสามารถเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันยาเสพติดให้กับสังคมได้ หากพบเห็นการลักลอบขนยาเสพติด พฤติกรรมต้องสงสัยตามสถานีขนส่ง ท่าเรือ สนามบิน หรือในชุมชนของท่านเอง สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง สำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมเป็นที่พึ่งให้กับทุกปัญหายาเสพติด และขอให้เทศกาลปีใหม่ 2569 เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความปลอดภัยของทุกครอบครัว พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกันทำให้ “ทุกการเดินทางของคนไทย ปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติด”