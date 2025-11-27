วันเดียว จับได้ 3 ราย ลักลอบขน "ยาบ้า" กว่า 2.5 แสนเม็ด บนขบวนรถไฟสายเหนือ

รฟท.เผยตำรวจศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ -สอบสวนกลางฯ รวบ 3 ผู้ต้องหาลักลอบขน "ยาบ้า" กว่า 2.5 แสนเม็ด ขึ้นขบวนรถไฟเชียงใหม่ โดยมีการจุดตรวจ–จุดสกัด และคัดกรองบุคคลต้องสงสัย
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า การรถไฟฯ ได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ (ศปรฟ.บช.ก.) กรณีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.15 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติภารกิจบนขบวนรถไฟ ได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดบนขบวนรถด่วนที่ 52 (เชียงใหม่-กรุงเทพอภิวัฒน์) จำนวน 2 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมตัวพร้อมของกลางยาบ้าประมาณ 190,000 เม็ด ที่ลักลอบซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทาง ขณะอยู่บนขบวนรถ
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ลงจากขบวนรถและสอบปากคำเพิ่มเติม ที่สถานีรถไฟ
ศิลาอาสน์ ทราบชื่อ คือนายสุวัฒน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี และนางสาวนันทิชา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี ซึ่งเป็นผู้ต้องหายาเสพติด ประเภท 1 (ยาบ้า) ของกลางจำนวนประมาณ 190,000 เม็ด (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเม็ด) ข้อหา "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคง" จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดบนขบวนรถฯ ดังกล่าว ได้อีกหนึ่งราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบกระเป๋าต้องสงสัย เมื่อเปิดดูภายในกระเป๋าพบ หีบห่อพัสดุคล้ายยาเสพติดจึงได้สอบถามหาผู้เป็นเจ้าของ ขณะกำลังตรวจสอบนายยุทธนา (ขอสงวนนามสกุล) พบอาการมีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบและทำการจับกุมตัวผู้ต้องหา ซึ่งให้การยอมรับว่ากระเป๋าดังกล่าว เป็นของตนจริง โดยตรวจพบยาเสพติด ประมาน 60,000 เม็ด จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปาง ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการร่วมของศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจภูธรภาค 5 สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการจัดตั้งจุดตรวจ–จุดสกัด และคัดกรองบุคคลต้องสงสัยภายในสถานีรถไฟ บนขบวนรถ และตลอดเส้นทางสายเหนืออย่างต่อเนื่อง
มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ การรถไฟฯ ที่มุ่งเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบนระบบราง ทั้งการลักลอบขนยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การขนสินค้าหนีภาษี และอาชญากรรมอื่น ๆ ในการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ เนื่องจากในขณะนี้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้พยายามหาวิธีต่างๆ ในการขนยาเสพติดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้น
นายอนันต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อให้มาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังบนขบวนรถไฟเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมสูงสุด ดังนี้
- การสุ่มตรวจพื้นที่ สัมภาระ และบุคคลต้องสงสัยบนขบวนรถไฟและภายในสถานี โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
- การเพิ่มความถี่ของการลาดตระเวนและเฝ้าระวังในจุดเสี่ยง
- การใช้ข้อมูลข่าวกรองเชิงป้องกันร่วมกับทุกหน่วยงาน
-การสุ่มตรวจสอบพนักงานและลูกจ้าง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับระบบขนส่งสาธารณะสากล
โดยมีเป้าหมายเพื่อ ยกระดับความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น และช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต
ทั้งนี้ การรถไฟฯ ขอขอบคุณตำรวจสอบสวนกลาง และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ และปลอดภัย โดยการรถไฟฯ พร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับประชาชน