ตร.ขมวดปม“นัทปง”ฆ่าตัวตาย-ฆาตกรรม หิ้วกิตติ หนุ่มช่างทอง ค้นบ้าน-ร้านทอง

ผบช.ภ.1 แถลงคืบหน้าคดี “นัทปง” นำตัว กิตติ ค้นบ้าน-ร้านทอง จ่อแจ้งข้อหา“มีวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต“ ตร.คลีคายคดี 2 ประเด็น ฆ่าตัวตาย-ฆาตกรรม
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 8 ธ.ค. 68 ที่ สภ.บางกรวย พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์ ผกก.สภ.บางกรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค 1 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ภ.จว.นนทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บางกรวย และทีมพิสูจน์หลักฐานกว่า 13 นาย ได้นำตัวนายกิตติ ลูกจ้างร้านทองแห่งหนึ่ง ย่านบางแค กทม. หนึ่งในพยานสำคัญ ที่มีกระแสว่าเป็นคนจัดหา “สารไซยาไนด์” ให้แก่นายณัฐวุฒิฯ มาร่วมสอบปากคำเพิ่มเติม ประมาณ 30 นาที ก่อนนำตัวออกไปตรวจค้นหา “สารไซยาไนด์” ที่ร้านทองย่านบางแค กทม. และบ้านพัก เพื่อนำมาเทียบกับพยานหลักฐานที่ตรวจพบจากที่เกิดเหตุ
พล.ต.ท.วัฒนา กล่าวว่า วันนี้นายกิตติได้เดินทางเข้ามาให้ปากคำเกี่ยวกับเรื่องสารไซยาไนด์ที่นำมาให้กับผู้ตายก่อนเกิดเหตุประมาณ 1 เดือนกว่าๆ ซึ่งทางฝ่ายสืบสวนและสอบสวนได้นำตัวนายกิตติไปหาสารดังกล่าวที่อาจซ่อนอยู่ในที่พักเพื่อมาเป็นพยานหลักฐานในการสืบหาการตายของนายณัฐวุฒิฯ
เบื้องต้นนายกิตติยอมรับว่านำสารไซยาไนด์ออกมาจากร้านทองเอง ทั้ง 2 ฝ่ายมีการสมัครใจ และชักชวนให้มีไว้ในการครอบครอง มีการนัดหมายช่วงปลายเดือนตุลาคม ให้นำสารไซยาไนด์ จำนวน 2 ช้อนชา นำมาให้ที่บ้านของผู้ตายในขณะที่ผู้ตายไม่อยู่บ้าน ซึ่งมีการบันทึกภาพได้จากกล้องวงจรปิด จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านายกิตติเป็นเพียงลูกจ้างของร้านทองเท่านั้น
ทางฝ่ายสืบสวนและสอบสวนได้นำตัวนายกิตติไปหาสารไซยาไนด์ที่บ้านพัก และจะนำตัวกลับมาที่ สภ.บางกรวย เพื่อแจ้งข้อกล่าวหา “มีวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต“ โทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ตอนนี้ต้องขอตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุและกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมก่อน ตนมองว่านายกิตติเป็นช่างทองน่าจะมีความรู้เรื่องสารไซยาไนด์ แต่ตอบไม่ได้ว่าทราบหรือไม่ว่ามีอันตรายต่อชีวิต
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตั้งประเด็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตไว้ 2 ประเด็น คือ ทำร้ายตัวเอง หรือมีผู้ทำร้ายให้เสียชีวิต ตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้หลักฐานที่ชัดเจน ซึ่งจากการสอบปากคำพยานที่อยู่ในบ้านคืนเกิดเหตุให้ปากคำที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมาก ตนมองว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคือภาพจากกล้องวงจรปิด สำหรับข้อติติงหรือข้อห่วงใยจากนายอัจฉริยะฯ ตนพยายามหาข้อผิดพลาดและนำมาพูดคุยเพื่อให้มีความสมบูรณ์ที่สุดในการตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ตนได้มีการคุยกับพนักงานสอบสวนแล้วว่าหากผู้ใดที่มีการนำพยานหลักฐานออกจากที่เกิดเหตุและเผยแพร่ มีความเสียหายต่อรูปคดี และเข้าข่ายความผิดข้อหาใดก็จะแจ้งข้อกล่าวหาด้วย โดยเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถเห็นบุคคลที่นำพยานหลักฐานออกไปชัดเจน ซึ่งต้องดูที่เจตนาว่านำออกไปเพื่ออะไร
จากการสอบปากคำพยานทั้ง 5 คน ตอนนี้หลักฐานและข้อมูลค่อนข้างครบ แต่หากไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วมีหลักฐานเพิ่มเติมก็จะต้องเรียกมาสอบปากคำอีกครั้ง โดยวันที่ 11 ธ.ค. นี้ ทางครอบครัวของนายณัฐวุฒิฯจะเข้ามาสอบปากคำกับพนักงานสอบสวนทั้งหมด ซึ่งช่วงนี้ทางพ่อแม่ของนายณัฐวุฒิฯยังอยู่ในสภาพจิตใจบอบช้ำ พนักงานสอบสวนจึงได้มีการพูดคุยกับคนรอบข้างแทนก่อน
ส่วนกรณีที่มีการพูดยุยงให้ผู้ตายใช้สารตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด มีอยู่ในคำให้การและคำกล่าวอ้างของพยานในที่เกิดเหตุซึ่งต้องขอให้พนักงานสอบสวนวิเคราะห์ และตรวจสอบประกอบกับภาพวงจรปิดอีกครั้ง โดยจะมีการสอบปากคำแพทย์ ว่าอาการหรือปฏิกิริยาของผู้เสียชีวิตหลังจากใช้สารมีช่วงระยะเวลานานแค่ไหน และเทียบกับการชันสูตรพลิกศพเพิ่มเติม ซึ่งการผ่าพิสูจน์ร่างผู้ตายต้องรอให้ญาติเป็นฝ่ายร้องขอก่อน
ตนมองว่าหลักฐานสำคัญในคดีนี้คือกล้องวงจรปิดภายในบ้านของผู้ตายว่าจากที่ตำรวจได้มามีมุมไหนที่หายไปหรือไม่ ส่วนประเด็นเรื่องผู้ตายเคยน้อยใจและทำร้ายตนเองก็มีส่วน เพราะผู้ตายเคยพูดกับคนใกล้ตัวหลายๆครั้งในประเด็นนี้ แต่เรายังไม่ปักใจเชื่อ ขอดูพยานหลักฐานต่างๆที่ได้รับมาจากผู้อยู่ใกล้ชิดก่อน โดยเฉพาะญาติ
เบื้องต้น จากการตรวจสอบสารไซยาไนด์มีอยู่กับที่ทางเดิมตามกล้องวงจรปิดในบ้าน ไม่ได้มีการนำไปซ่อนใดๆ จากที่สอบปากคำพยานอาจจะต้องมีการนำเครื่องจับเท็จมาร่วมตรวจสอบอีกครั้งเกี่ยวกับคำให้การที่ผ่านมา ประมาณ 4-5 คน โดยอาจจะต้องใช้กับคนใกล้ชิดที่สุดช่วงระหว่างก่อนตาย
ประเด็นการยุยงส่งเสริมให้มีการตาย ก็ไม่อยากให้ใช้คำว่ายุยงแต่อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์มากกว่า เบื้องต้นนายกิตติไม่เคยมีปัญหากับพยานทั้ง 4 คนที่อยู่ในคืนเกิดเหตุ ส่วนในวันนี้หลังจากฝ่ายสืบสวนและสอบสวนได้นำตัวนายกิตติไปหาสารดังกล่าวตามสถานที่ต่างๆแล้ว จะนำตัวกลับมาที่สภ.บางกรวย เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาทันที