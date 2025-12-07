จับแท็กซี่หวังรวยทางลัดรับจ้างขนยาบ้ากว่า 6 ล้านเม็ดมูลค่า 200 ล้านบาท

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 ธันวาคม 2568 ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ,พ.ต.อ.ธงรบ แจ้งจิต รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ผกก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผวจ.ปทุมธานี,ร่วมแถลงข่าวการจับกุมและขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยได้ทำการจับกุมตัว นายพีกร สุพงษ์ อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28/4 ม.4 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยของกลาง 1.ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1(ยาบ้า)จำนวน 6,756,000 เม็ด มูลค่า 200 ล้านบาท และ 2.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น สเต็ปวาก้อนสปาร์ด้า สีขาว คันทะเบียน งค 9711 ขอนแก่น สามารถจับกุมได้ที่บริเวณลานจอดรถห้างดัง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยกล่าวหาว่า ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1(ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และกระทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยผิดกฎหมาย สามารถจับกุมได้ที่บริเวณลานจอดรถห้างดัง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1, กล่าวเปิดเผยว่า พฤติการณ์ในการจับกุม ก่อนการจับกุม จนท.ตร.ชุดจับกุม ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจะมีการขนลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือเพื่อมาพักไว้ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จนท.ตร.ชุดจับกุมจึงได้ทำการสืบสวนตั้งแต่เดือนพ.ย.68 เป็นต้นมา จนกระทั่งทราบว่ากลุ่มของผู้ต้องหาจะใช้รถยนต์สีขาว ยี่ห้อฮอนด้าทะเบียน งค 9711ขอนแก่น เป็นยานพาหนะในการขนยาเสพติด จาก จว.เชียงราย แล้วจะนำมาพักไว้ในพื้นที่ จว.ปทุมธานี เพื่อลำเลียงส่งภาคใต้ จากนั้น จนท.ตร. ชุดจับกุม จึงเฝ้าติดตามและตรวจสอบสะกดรอยรถยนต์คันดังกล่าวจนทราบว่า รถคันดังกล่าวกำลังเดินทางขึ้นไป จว.เชียงราย เพื่อไปขนยาเสพติดตามที่ได้สืบสวนมา จนท.ตร.ชุดจับกุมจึงได้นำกำลังติดตามขึ้นไป เนื่องจากกลุ่มผู้ลำเลียงได้นำรถไปจอดตามจุดต่างๆ โดยย้ายจุดตลอดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม สุดท้ายรถคันดังกล่าวได้ขับมาจอดบริเวณจุดที่เกิดเหตุ ชุดจับกุมได้ติดตามมาโดยตลอด จึงได้วางกำลังเฝ้าดูความเคลื่อนไหว จนกระทั่งเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.68 เวลาประมาณ 17.00 น. มีผู้ต้องหาเดินทางมาที่รถแล้วหยิบกุญแจรถที่วางอยู่หน้ากระจกรถด้านหน้าเพื่อที่จะขับรถนำออกจากที่เกิดเหตุ จนท.ตร.ชุดจับกุมเห็นจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบภายในรถพบของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) จำนวน 38 กระสอบ 6,756,000 เม็ดภายในรถยนต์คันดังกล่าว สอบถามผู้ต้องหารับสารภาพว่า มีอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่รับจ้างย่านรังสิต และเคยรับจ้างไปขนยาเสพติดมาแล้วจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกนำไปส่งในพื้นที่ จว.พิษณุโลก และในครั้งนี้ได้รับจ้างขับขนยาเสพติดรถคันดังกล่าวเพื่อนำไปจอดไว้ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับค่าจ้างในการขนส่งเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท แต่ได้รับเงินมาก่อน 10,000 บาทหากทำงานสำเร็จจะได้รับส่วนที่เหลือ แต่มาถูกจนท.ตร.จับกุมได้ก่อนจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบ พร้อมยึดของกลางนำส่ง พงส. เพื่อดำเนินการ ต่อไป