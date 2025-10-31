xs
เขมรเตรียมสไนเปอร์ส่อง “วีระ” ยอมถอยจากบ้านหนองจาน พร้อมเป็นตัวแทนมวลชนสังเกตการณ์ปักหมุด 17 พ.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“วีระ” โดนยึดกุญแจรถแบ็กโฮ-รถไถ แต่ยังเดินหน้าพามวลชนบุกเข้าพื้นที่ 64 ไร่ที่เขมรบุกรุกบ้านหนองจาน เจ้าหน้าที่ตั้งแถวขวางหวั่นไม่ปลอดภัย เหตุฝั่งเขมรเตรียมสไนเปอร์ไว้ยิง พร้อมเชิญ “วีระ” พูดคุยที่ สภ.โคกสูง ให้เป็นตัวแทนมวลชนร่วมสังเกตการณ์ผลักดันชาวกัมพูชา-ปักหมุดชั่วคราว 17 พ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเช้าวันนี้ (31 ต.ค. 68) ที่บ้านหนองจาน หมู่ 3 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น ได้นำมวลชนพร้อมรถแบ็กโฮ 1 คัน รถไถ 4 คัน เตรียมเข้าไปที่บริเวณพื้นที่ 64 ไร่ของศูนย์อพยพบ้านหนองจานเก่า เพื่อรื้อถอนและขับไล่ชาวกัมพูชาที่เข้ามาอาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านดังกล่าว โดยจะทำการเคลื่อนย้ายรถแบ็กโฮและรถไถ เข้าไปในพื้นที่ ในเวลา 13.00 น. ของวันนี้

ขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้เตรียมกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน (คฝ.) 1 กองร้อย จำนวน 170 นาย เข้าควบคุมและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่


นายวีระ ได้เปิดใจกับทีมสื่อมวลชนว่า ตนพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่จับกุม แต่ยืนยันว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะจับกุม เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการขับไล่ชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 64 ไร่ของศูนย์อพยพบ้านหนองจานเก่าให้หมดเสียก่อน

อย่างไรก็ตาม ก่อนถึงเวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ยึดกุญแจรถแบ็กโฮและรถไถที่นาวีระนำมา ไม่ให้นำเข้าไปในพื้นที่ แต่นายวีระยืนยันว่าถึงไม่มีรถแบ็กโฮและรถไถก็ยังมีมือมีเท้า และยืนยันว่าจะนำมวลชนเข้าไปในพื้นที่ 64 ไร่ดังกล่าว


ต่อมา เวลาประมาณ 13.00 น.นายวีระพร้อมวลชนได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยตามด้วยเพลงสรรเสริฐพระบารมี จากนั้นได้พากันเดินฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผ่านไปถึงแนวของตำรวจควบคุมฝูงชน

หลังจากนั้นได้เดินไปถึงด่านที่สาม มีตำรวจและทหารประมาณ 100 กว่าคน ตรึงกำลังอยู่ ไม่ยอมให้ผ่าน และขอเจรจากับนายวีระ พร้อมแจ้งว่าฝ่ายกัมพูชาได้เตรียมสไนเปอร์เอาไว้ หากฝ่าเข้าไปอาจจะไม่ปลอดภัย จึงขอความร่วมมือให้นายวีระและมวลชนออกจากพื้นที่ หลังจากนั้นกลุ่มวลชนจึงเดินกลับออกมา และเชิญนายวีระ ไปพูดคุยที่ สภ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อทำความเข้าใจ

ต่อมา นายวีระ ได้ออกมาจาก สภ.โคกสูง และเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือ และทางกองทัพภาคที่ 1 จะให้นายวีระเป็นตัวแทนของมวลชนเข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินการเพื่อผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ได้ทุกครั้ง เริ่มตั้งแต่การร่วมกันปักหมุดเขตแดนในวันที่ 17 พ.ย.นี้ ซึ่งนายวีระยอมให้ความร่วมมือ พามวลชนกลับ และจะกลับมาอีกครั้งในวันที่ 17 พ.ย.นี้



































