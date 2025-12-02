"บิ๊กโจ๊ก"โร่พบ ป.แสดงความบริสุทธิ์ คดีถูก สตช.แจ้งหมิ่นฯ -ลั่นแฉองค์กรเก่าสัปดาห์หน้า

"บิ๊กโจ๊ก"โร่พบกองปราบแสดงความบริสุทธิ์ คดีถูกแจ้งความหมิ่นฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยันไม่คิดหนีพร้อมสู้ทุกคดี สวนกลับ ผบ.ตร. แจ้งความปิดปาก เหตุแฉส่วยเว็บพนัน ลั่นเตรียมเปิดข้อมูลครั้งใหญ่ภายในสัปดาห์หน้า
วันนี้ (2 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.50 น. ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ “บิ๊กโจ๊ก” อดีต รอง ผบ.ตร. เดินทางเข้าพนักงานสอบสวน บก.ป. เพื่อเข้าชี้แจงกรณีถูกแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดฐานหมิ่นประมาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจ
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ทราบว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จตช. เข้าแจ้งความเอาผิดตน แต่ยืนยันว่า ยังไม่มีหมายเรียก ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแม้แต่ข้อหาเดียว การเดินทางมาที่ บก.ป. จึงเป็นการมาปรากฏตัวอย่างเปิดเผย ยืนยันว่ายินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พร้อมต่อสู้คดีทุกประเด็น ซึ่งคดีนี้มองว่าเป็นลักษณะแจ้งความเพื่อปิดปาก เพราะตนเพียงแสดงความเห็นโดยอ้างอิงข้อมูลที่มีอยู่จริง และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ พร้อมย้ำถ้อยคำที่เป็นกระแสว่า “ตำรวจคือองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุด” ซึ่งมาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้วว่ามีตำรวจจำนวนมากเข้าไปเกี่ยวพันกับส่วยเว็บพนัน ทั้งระดับนายตำรวจ 30 กว่าราย รวมถึงกลุ่ม 200 กว่ารายที่ถูกเปิดเผยแล้ว
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า หากย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมาในรายการหนึ่ง จะเห็นว่าตนไม่ได้เอ่ยพาดพิงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นการเฉพาะ แต่สะท้อนปัญหาเชิงระบบที่ประชาชนรับรู้มานาน พร้อมท้วงติง ผบ.ตร. ว่า ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนฟ้องร้อง เพราะข้อกล่าวหานี้อาจย้อนกลับไปสู่ผู้กล่าวหาเอง พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่ไปแจ้งความ พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร ซึ่งแสดงความเห็นแรงกว่า โดยระบุว่า ตำรวจไทยไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมใหญ่ที่สุด แต่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยซ้ำ ซึ่งคิดว่าสาเหตุที่ถูกเล่นงานเพราะตนเป็นตัวจี๊ด รู้ข้อมูลมากที่สุด และจะเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างตามลำดับในเร็ว ๆ นี้
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวอีกว่า หากมีหมายเรียกจะมาพบตำรวจทันที เพราะคดีนี้ไม่มีสิทธิคุมตัวหรือออกหมายจับ เนื่องจากอัตราโทษไม่เกิน 3 ปี เต็มที่คือหมายเรียก แต่ขอสิทธิรับรู้ข้อกล่าวหาก่อนให้ปากคำ ทั้งนี้ตนได้ประสานผู้บังคับการกองปราบแล้วว่าจะเข้าพบในวันใดบ้าง ส่วนกรณีที่มีตำรวจบางนายระบุว่า หาก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ตนจะหลบหนีว่า คนที่จะหนีไม่ใช่ตน พร้อมระบุว่ารู้ข้อมูลพิกัดบ้านที่อังกฤษ ของบุคคลสำคัญบางราย และเชื่อว่า ความจริงจะค่อย ๆ โผล่ขึ้นมาเอง
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาแม้จะเงียบ แต่เป็นช่วงเวลาที่ใช้เก็บข้อมูลอย่างละเอียด เหมือนนักมวยซ้อมทุกวัน วันนี้ถึงเวลาชกจริงแล้ว ขณะเดียวกันยืนยันว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานสอบสวนรายใดทำถูก ทำผิด และเตรียม รวมยอดเปิดข้อมูลครั้งใหญ่ ภายในสัปดาห์หน้า
ในส่วนกระแสว่าการปรากฏตัววันนี้เหมือนเป็นการเหยียบถิ่นของผู้ที่เคยกล่าวหาว่าตนจะหลบหนีออกนอกประเทศ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า บุคคลเหล่านั้นก็เพียงทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณของตนเอง ไม่ว่าจะถูกหรือผิด เพราะได้รับตั๋วช้างมาแล้ว พร้อมย้ำว่าการต่อสู้ทั้งหมดนี้ต้องยืนอยู่บนหลักกฎหมาย ส่วนความขัดแย้งส่วนบุคคลให้ไว้ทีหลัง
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยังกล่าวถึงปัญหาเว็บพนัน-สแกมเมอร์ว่าเป็นเพียงลิเกโรงหนึ่ง เพราะไม่มีมาตรการแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม ทั้งนายกรัฐมนตรี และ ผบ.ตร. จึงไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้จริง ขณะที่เรื่องส่วยตำรวจก็ยังถูกร้องเรียนจากทั่วประเทศแต่ไม่ได้รับการแก้ไข
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า หลังจากแสดงตัวที่กองปราบปรามแล้ว จะเดินทางต่อไปยังศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ก่อนจะลงพื้นที่ภาคใต้ในช่วงค่ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนและขอยืนยันว่า ไม่ได้หนี และพร้อมเข้าสู่กระบวนการทุกขั้นตอน
ต่อมาเวลา 11.45 น. ภายหลังเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอีกครั้งก่อนเดินทางต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ว่า พนักงานสอบสวนกองปราบฯ ได้สอบถามเบื้องต้นว่าการเดินทางมาวันนี้ มีความประสงค์จะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ถ้อยคำ หรือเพียงต้องการลงบันทึกประจำวันยืนยันว่าตนยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตนจึงแจ้งชัดว่าต้องการพบพนักงานสอบสวน เพื่อสอบถามให้แน่ชัดว่าประเด็นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งความดำเนินคดีตนนั้นคือข้อหาใดบ้าง และมีเนื้อหาหรือถ้อยคำส่วนใดที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย ซึ่งทางพนักงานสอบสวนชี้แจงว่า ข้อกล่าวหาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งไว้มีเพียง ความผิดฐานหมิ่นประมาทเท่านั้น ส่วนสื่อมวลชนที่ร่วมสัมภาษณ์ในวันที่เกิดเหตุ ไม่ถูกดำเนินคดีหรือเกี่ยวข้องในสำนวนแต่อย่างใด ซึ่งตนได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา พร้อมยืนยันว่า ข้อมูลที่เคยแสดงความคิดเห็นเป็นข้อเท็จจริงที่สาธารณชนควรได้รับรู้ และเป็นการตรวจสอบเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรตำรวจเอง