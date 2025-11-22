สตช.แจ้งความ “โจ๊ก” แล้ว! ปกป้องศักดิ์ศรีองค์กร พ่นไฟใส่ร้าย “แก๊งอาชญากรรม” เปิดหลักฐานเอาผิด กองปราบเดินหน้าสอบสวน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบอำนาจ รอง จตช. แจ้งความเอาผิด “โจ๊ก” ปมให้สัมภาษณ์พาดพิงแรง เหตุเข้าข่ายหมิ่นประมาทองค์กร ทำเสื่อมศรัทธา-บั่นทอนกำลังใจตำรวจ
วันนี้ (22 พ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบอำนาจตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. หลังพบการให้สัมภาษณ์พาดพิงองค์กรด้วยถ้อยคำรุนแรง ชี้เป็นการลดทอนคุณค่าหน่วยงานและบั่นทอนขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่
โดย เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ผู้รับมอบอำนาจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำเอกสารหลักฐานเข้าพบ พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ในความผิดฐาน “หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา” และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินคดีในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการให้สัมภาษณ์ของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ในรายการโทรทัศน์ทางช่อง TOP NEWS และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (YouTube) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 โดยในคลิปวิดีโอดังกล่าว ปรากฏถ้อยคำที่ระบุว่า “...ตำรวจเนี่ยคือ แก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้เสียหาย พิจารณาแล้วเห็นว่าถ้อยคำดังกล่าวเป็นการใส่ความองค์กร ลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีของหน่วยงานอย่างร้ายแรง ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและเสื่อมศรัทธาต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกียรติยศของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั่วประเทศ
รายงานข่าวระบุว่า การเข้าแจ้งความร้องทุกข์ในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งนี้ เป็นไปเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมายและปกป้องชื่อเสียงขององค์กรจากการถูกกล่าวหาที่เกินกว่าวิสัยการติชมโดยสุจริต โดยทางฝ่ายกฎหมายได้รวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งคลิปวิดีโอและเอกสารถอดเทปคำพูด ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์และลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว โดยจะดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป