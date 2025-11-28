เช็กเลย! คำสั่งแต่งตั้งระดับ "รอง ผบก.-สว." วาระประจำปี 2568

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เริ่มทยอยเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับ "รอง ผบก.-สว." วาระปี 68 มีผล 1 ธ.ค.นี้
วันนี้ (28 พ.ย.) กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เริ่มทยอยเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับรองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) ไปจนถึงสารวัตร (สว.) มีกำหนดแล้วเสร็จ เผยแพร่คำสั่งภายในวันที่ 28 พ.ย. 2568 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธ.ค. 2568 โดยให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง เดินทางไปรายงานตัวภายในวันที่ 8 ธ.ค. 2568
เช็กที่นี่ :
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับ รอง ผบก. - สว.