“บิ๊กเต่า” แจง กมธ.แจงปมแต่งตั้งตำรวจ ย้ำ ก.ต.ร.ใหญ่ให้ความเป็นธรรม-ไม่อุทธรณ์เพิ่ม

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เข้าสภาชี้แจงต่อกรรมาธิการตำรวจฯ ปมแต่งตั้งโยกย้าย ย้ำ ก.ต.ร.ใหญ่ให้ความเป็นธรรม – ไม่อุทธรณ์เพิ่ม
วันที่ 4 ก.ย.68 ที่อาคารรัฐสภา พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) เดินทางเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการตำรวจ ภายหลังจากที่มีการยื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจครั้งล่าสุด
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เปิดเผยว่า วันนี้คณะกรรมาธิการตำรวจได้สอบถามและขอรายละเอียดในประเด็นการแต่งตั้ง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ได้รับการจับตามองในหลายตำแหน่ง โดยยอมรับว่ามีเจ้าหน้าที่บางรายยังรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ส่วนตัวเห็นว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ถือว่า “จบแล้ว” เนื่องจากคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ต.ร.) ชุดใหญ่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานจริง
“เราออกมาเรียกร้องไม่ได้เพื่อตัวเอง แต่เพื่อทุกคนที่มีสิทธิ์ การแต่งตั้งครั้งนี้ถือว่ามีความเป็นธรรมมากขึ้น อย่างเช่น พล.ต.ต.นพศิลป์ และ พล.ต.ต.ทาโรจน์ ที่ได้รับการพิจารณา ก็เป็นคนทำงานจริง ผมพอใจกับผลที่ออกมา เพราะเมื่อ ก.ต.ร. ชุดใหญ่เข้ามากำกับดูแล ทำให้ผู้มีความสามารถได้รับโอกาส” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าว
พร้อมกันนี้ยังย้ำว่า จะไม่อุทธรณ์ใด ๆ เพิ่มเติม เพราะถือว่ากระบวนการได้สิ้นสุดลงแล้ว และต้องการให้การแต่งตั้งครั้งต่อ ๆ ไปยึดหลัก “คุณธรรม ความรู้ ความสามารถ” ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ
อีกทั้ง ปีที่แล้วคนที่ได้รับการแต่งตั้งส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใกล้ชิด แต่ปีนี้ ก.ต.ร. ชุดใหญ่ได้ให้ความเป็นธรรมมากขึ้น จึงต้องขอบคุณที่เปิดโอกาสให้คนทำงานได้รับตำแหน่ง